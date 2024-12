Trump pede à Suprema Corte que suspenda lei que ameaça proibir o TikTok

A- A+

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump pediu à Suprema Corte que suspenda a lei que prevê a proibição do TikTok no país a partir do dia 19 de janeiro caso a rede social não seja vendida por sua controladora chinesa.

Trump disse que o tribunal deveria dar a ele tempo após sua posse em 20 de janeiro para "buscar uma resolução política" da disputa. Ele não tomou posição sobre a constitucionalidade da lei disputada, que o Congresso promulgou em uma base bipartidária no início de 2024.

Na semana passada, o TikTok deu uma última cartada em meio às tentativas de reverter o banimento nos Estados Unidos. No dia 16, o CEO Shou Chew reuniu-se com Trump para tratar do assunto. A reunião privada no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, ocorreu poucas horas depois de Trump sugerir que, de alguma forma, tentaria reverter a proibição para salvar o TikTok, que ele usou para alcançar jovens eleitores na campanha.

"Vamos dar uma olhada no TikTok", disse o republicano. "Sabe, tenho um carinho especial pelo TikTok em meu coração", acrescentou o mandatário.

Trump já havia tentado banir a rede em 2020, durante seu primeiro mandato como presidente, mas nos últimos tempos mudou sua posição sobre o aplicativo. Não ficou claro o que Trump e Chew discutiram. Procurado, um porta-voz do TikTok não respondeu a um pedido de comentário feito pela agência Bloomberg.

Última instância

A plataforma também recorreu à Suprema Corte do país. Voltando a alegar que a lei viola tanto seus direitos garantidos pela Primeira Emenda quanto os de seus milhões de usuários nos EUA, o TikTok e sua controladora, a chinesa ByteDance, solicitaram aos juízes que mantenham o status quo enquanto decidem se irão ouvir o recurso.

“A tentativa sem precedentes do Congresso de isolar os requerentes e proibi-los de operar uma das plataformas de expressão mais significativas deste país apresenta graves problemas constitucionais que esta corte provavelmente não permitirá que prevaleçam”, escreveram os advogados do TikTok em seu pedido de emergência.

Sem a intervenção da Suprema Corte, a proibição do TikTok entrará em vigor um dia antes da posse do presidente eleito Donald Trump. Como o Departamento de Justiça é responsável por aplicar a lei, a postura do mandatário também poderá influenciar como o bloqueio será implementado na prática após 20 de janeiro.

