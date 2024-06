Trump sugere concessão de residência a estrangeiros formados nas universidades dos EUA

A- A+

O ex-presidente Donald Trump sugeriu que os Estados Unidos deveriam conceder "automaticamente" residência permanente aos estrangeiros formados nas universidades do país, em um momento em que a migração é um tema-chave nas eleições presidenciais de novembro, nas quais ele busca recuperar uma Casa Branca.

“Deveriam obter automaticamente – como parte da sua titulação – o ‘green card’ para poder permanecer neste país”, afirmou Trump em uma entrevista ao podcast “All-In” publicado nesta quinta-feira (20), referindo-se ao visto de residência permanente americana.

O candidato republicano foi questionado sobre as restrições à imigração que, segundo o entrevistador, limitavam a competitividade dos Estados Unidos e a sua "capacidade de importar [...] os melhores e mais inteligentes".

Trump disse que conhece histórias "de pessoas que se formaram em uma grande universidade" americana e querem "ficar desesperadamente" no país.

"Tinham um plano de negócio, um conceito, e não podem: voltar para a Índia, para a China, e fazer o mesmo negócio nesses países e se tornarem multimilionários, empregando milhares e milhares de pessoas. E isso poderia ter sido feito aqui" , afirmou.

As declarações do magnata, assentadas na sua habitual postura restritiva sobre a migração, ocorreram poucos dias depois do seu rival democrata, o presidente Joe Biden, anunciar uma medida semelhante.

Biden afirmou na terça-feira que queria acelerar o procedimento de visto de trabalho para certos migrantes que obtiveram um diploma de ensino superior nos Estados Unidos e a quem tivesse sido oferecido um trabalho no país.

Também anunciou medidas de regularização que poderiam beneficiar centenas de milhares de pessoas.

Veja também

HABITAÇÃO No Rio Grande do Sul, 2 mil moradias serão construídas na área rural