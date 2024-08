A- A+

GUERRA Ucrânia afirma que Bielorrússia "concentra" tropas na fronteira Bielorrússia permitiu que as tropas russas usassem seu território como plataforma de lançamento para a invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022

A Chancelaria da Ucrânia acusou neste domingo (25) a Bielorrússia, aliada da Rússia, de “concentrar” tropas na fronteira comum, e alertou que Minsk deveria evitar “ações hostis”.

O Ministério das Relações Exteriores informou que os serviços de inteligência ucranianos detectaram que a Bielorrússia "concentra um número significativo de pessoal na região de Gomel, com o pretexto de realizar exercícios", e pediu que "as Forças Armadas cessassem as ações hostis."

O comunicado foi divulgado depois que a Ucrânia iniciou uma incursão pela região russa de Kursk, no último dia 6, e em meio ao avanço das tropas russas pelo leste da ex-república soviética.



A Bielorrússia permitiu que as tropas russas usassem seu território como plataforma de lançamento para a invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"Anunciamos aos funcionários da Bielorrússia que não deveriam cometer erros trágicos para seu país devido à pressão de Moscou, e pedimos às suas Forças Armadas que cessassem as ações hostis e retirassem as forças da fronteira até uma distância fora do alcance dos disparos dos sistemas de Bielorrússia."

Kiev acusou Minsk de acumular equipamentos e tropas na fronteira, e disse que constatou a presença de combatentes do grupo paramilitar russo Wagner, alguns dos quais se exilaram na Bielorrússia após uma rebelião fracassada do seu líder, no ano passado.

A Ucrânia alertou que as manobras militares na fronteira representam uma ameaça à segurança mundial, devido à proximidade da central nuclear de Chernobyl.

“Ressaltamos que a Ucrânia nunca fez nem fará nenhuma ação hostil contra o povo bielorrusso”, ressaltou a Chancelaria.

