A- A+

EDUCAÇÃO UFPE é a melhor universidade do Nordeste e 14ª do Brasil, segundo ranking global; UFRPE é 41ª O levantamento feito por consultoria dos Emirados Árabes Unidos inclui mais de 20 mil instituições do planeta

Ranking da Center for World University Rankings (CWUR) colocou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) como a melhor do Nordeste e a 14ª melhor do Brasil.

O levantamento feito pela consultoria dos Emirados Árabes Unidos inclui mais de 20 mil instituições do planeta.

A UFPE ficou na 884ª colocação geral, com um score de 71.2. No Nordeste, a instituição pernambucana ficou à frente da Federal do Ceará (UFC; 15ª), Federal do Rio Grande do Norte (UFRN; 16ª) e Federal da Bahia (UFBA; 21ª).

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) ficou com a 41ª colocação nacional, sétima no Nordeste e 1.624ª global. O score da instituição foi de 67,5.

Campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Recife (Foto: UFRPE/Divulgação)

A Universidade de São Paulo (USP) liderou o ranking mais uma vez, seguida da Universidade de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Completam o top 5 nacional a Universidade do Estado de São Paulo (Unesp), em quarto, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em quinto.

As três primeiras colocadas globais ficam nos Estados Unidos: Harvard, Instituto de Tecnologia de Massachusetts e Stanford.

Confira o top do Brasil

1º) Universidade de São Paulo - USP

2º) Universidade de Campinas - Unicamp

3º) Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

4º) Universidade do Estado de São Paulo - USP

5º) Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

6º) Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

7º) Universidade Federal de São Paulo - Unifesp

8º) Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz

9º) Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

10º) Universidade Federal do Paraná - UFPR

11º) Universidade de Brasília - UnB

12º) Fundação Getúlio Vargas - FGV

13º) Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj

14º) Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

15º) Universidade Federal do Ceará - UFC

16º) Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

17º) Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR

18º) Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

19º) Universidade Federal de Viçosa - UFV

20º) Universidade Federal Fluminense - UFF

21º) Universidade Federal da Bahia - Ufba

41º) Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE

+ Confira a íntegra do ranking das melhores universidades do mundo

Como é feito o ranking?

Para formular o ranking, a CWUR coleta dados públicos e avalia os seguintes indicadores:

- Qualidade da educação, medida pelo número de ex-alunos que ganharam grandes distinções acadêmicas em relação ao tamanho da universidade (25%);

- Empregabilidade de ex-alunos (25%);

- Prestígio do corpo docente (10%);

- Desempenho da pesquisa desenvolvida (40%).

Veja também

MÉXICO Guerra interna por poder de Cartel de Sinaloa eclode no México