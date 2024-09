A- A+

SAÚDE Hospital das Clínicas da UFPE passa a contar com Ambulatório de Anuscopia; saiba mais do serviço O serviço realiza o exame para o diagnóstico de câncer anal, o carcinoma espinocelular anal (Ceca)

O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) passa a contar com o Ambulatório de Anuscopia, serviço que realiza o exame para o diagnóstico de câncer anal, o carcinoma espinocelular anal (Ceca). A doença pode ser assintomática ou se manifestar por meio de alterações como sangramento e dor anal. Os pacientes com indicação para essa investigação chegam ao HC, uma unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), regulados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Embora seja considerado raro na população geral, o Ceca tem crescido 4% ao ano no Brasil e tem elevada incidência em populações específicas, sendo o principal fator de risco a infecção pelo HPV (papiloma vírus humano). Descoberto e tratado em estágio inicial, esse câncer tem altas chances de cura.

“O exame de prevenção, incluindo a citologia oncótica anal e a colposcopia anal, é um instrumento diagnóstico e terapêutico muito importante. Por meio dele, há a possibilidade de identificar e tratar as lesões precursoras e, dessa forma, interromper a evolução para o Ceca, que está relacionado principalmente com as infecções pelo HPV”, explica a proctologista do HC Juscielle Barros, responsável pelo ambulatório.

De acordo com a especialista, o rastreio é importante nos seguintes grupos populacionais: pessoas vivendo com HIV; praticantes de sexo anal receptivo; mulheres com antecedentes de neoplasia ou lesão intraepitelial escamosa de alto grau do colo do útero, vagina ou vulva; pessoas sob tratamento imunossupressor prolongado (transplantados de órgãos sólidos, doenças reumatológicas como lúpus ou artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais) e indivíduos com condilomas anais ou genitais.

O ambulatório do HC conta com uma sala organizada e preparada para realizar o exame. “Temos videocolposcópio com capacidade para realizar a captura de imagens com ótima definição. Durante a realização do exame, poderão ser realizadas biópsias de lesões identificadas e seus tratamentos com ácido ou eletrocauterização (tratamento ablativo)”, comenta Juscielle Barros.

As informações de preparo são entregues ao paciente no momento do agendamento. O procedimento é rápido, não causa dor nem requer repouso após a realização, podendo o paciente retomar as atividades habituais logo em seguida.

