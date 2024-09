UFPE realiza debates sobre mobilidade urbana para todo o público, nesta terça-feira (10)

A- A+

Em alusão à Semana da Mobilidade, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza debate sobre mobilidade urbana nesta terça-feira (10). O evento é aberto ao público em geral e aos estudantes da instituição e ocorre no miniauditório do Centro de Artes e Comunicação (CAC), das 10h às 13h.

A mesa-redonda vai abordar o tema “Os diversos sistemas de mobilidade no Recife: que caminhos traçar para uma mobilidade urbana mais sustentável e humana no Recife?” e irá compor a Semana da Mobilidade, juntamente com a Semana Nacional de Trânsito.

Dividida em dois blocos, inicialmente, a programação aborda Planejamento e Institucional, e, no segundo momento, dará foco à Organização Civil.

O mediador do debate será o professor da UFPE Leonardo Meira, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (Deciv). A abertura de 30 minutos será com a professora Yara Baiardi, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU/UFPE).

O planejamento do Sistema Estrutural Integrado (SEI) de transporte será apresentado pelo engenheiro Civil da UFPE Oswaldo Lima Neto, às 10h30. De 10h50, o representante da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Arthur Vasconcelos, discutirá o sistema de transporte sobre trilhos e seus desafios na cidade. Finalizando os temas do primeiro bloco, às 11h10, o representante do Governo Estadual Jonathan Valença falará sobre os desafios e a operação do Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT).

O segundo bloco dará início às 11h30 com o ativista pedonal Francisco Cunha, que irá abordar a importância das caminhadas como prática de mobilidade urbana e a forma como isso impacta na conscientização social. De 11h50 o representante da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife (Ameciclo) e cicloativista, Daniel Valença, vai falar sobre a função das bicicletas na mobilidade urbana sustentável.

O penúltimo debate será com o representante do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Ivan Carlos Cunha, às 12h10. Ele falará sobre as ações do ONSV na promoção de uma mobilidade segura e eficaz. Por fim, encerrando os debates às 12h30, os convidados poderão debater livremente com o público e trocar ideias sobre os rumos da mobilidade no Recife.

Para discutir os sistemas de mobilidade e as melhores formas de aperfeiçoar a mobilidade urbana e o transporte no Recife, o evento reunirá especialistas, representantes da sociedade civil, cicloativistas e gestores públicos. A partir disso, esperam gerar um pensamento coletivo sobre formas sustentáveis, humanizadas e eficazes para a mobilidade na cidade.

O evento foi idealizado com o objetivo de educar a população sobre mobilidade e incentivar a discussão pública sobre as dificuldades enfrentadas no deslocamento urbano. Para isso, a mesa-redonda vai aprofundar e ampliar conceitos referentes à mobilidade urbana, enquanto contribui para que a cidade seja mais sustentável.

