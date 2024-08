UFRPE: ex-estudante que ameaçou professores usa tornozeleira eletrônica por roubar e agredir mulher

A- A+

O ex-estudante que ameaçou professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife, na terça-feira (6), faz uso de tornozeleira eletrônica e havia sido preso em julho deste ano por agredir uma mulher e roubar o celular dela.

Segundo a Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE), o homem é engenheiro agrônomo, tem 49 anos, é natural de Limeira, em São Paulo, e possui residência no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que, no último dia 26 de julho, Marco Antônio Pareja passou por audiência de custódia na Central de Flagrantes da Capital.

À época, ele foi autuado no Art. 157 do Código Penal Brasileiro (extorsão) após tomar o celular de uma mulher mediante uso de violência ou grave ameaça, "tendo dado um tapa e um empurrão contra a vítima", afirmam os autos do processo.

Durante audiência de custódia sobre o caso, a prisão em flagrante de Marco Antônio foi convertida em liberdade provisória, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares:

- Uso de monitoramento eletrônico;

- Manter distância mínima de 200 metros da vítima, familiares dela e testemunhas;

- Não mudar de endereço e telefone sem comunicar previamente;

- Não se ausentar da comarca em que reside por mais de 15 dias;

- Não voltar a cometer crimes.

Além de extorsão, o homem também responde a outra ação penal pelo crime de injúria, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Entenda o que aconteceu na UFRPE

Por volta das 8h20 dessa terça-feira (6), o suspeito entrou no Centro de Ensino de Ciências Agrárias (Ceagri II), da UFRPE, fez ameaças a funcionários da universidade e também insinuou tomar a arma de um vigilante, segundo informou a PF.

Policiais militares foram acionados para a ocorrência e detiveram o homem. Nenhuma arma foi encontrada com ele, que foi levado a uma delegacia da Polícia Federal. Um termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado pelo crime de ameaça.

Após prestar depoimento na presença de um advogado, o ex-estudante foi liberado e responderá processo em liberdade. Ainda segundo a PF, Marco Antônio apresentou documentos médicos que atestam que ele faz acompanhamento psiquiátrico.

Por meio de nota, a UFRPE disse que, ao tomar conhecimento do fato, a Administração Superior da instituição de ensino e a segurança universitária acionaram as forças de segurança do Estado.

"A UFRPE reitera que repudia toda e qualquer forma de violência dentro do ambiente universitário e reforça sua preocupação e atuação no combate a atos de ameaça às comunidades interna e externa à UFRPE", afirma a nota.

Veja também

venezuela Edmundo González rejeita convocação do Supremo Tribunal da Venezuela e questiona procedimento