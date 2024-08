A- A+

O ex-estudante que entrou armado na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, irá responder ao processo pelo crime de ameaça em liberdade.

Segundo a Polícia Federal (PF), acionada para a ocorrência, o homem é um engenheiro agrônomo de 49 anos. A identidade dele não foi divulgada.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (6), no prédio do Centro de Ensino de Ciências Agrárias (Ceagri II).

A PF também informou que um dos vigilantes da UFRPE que presenciou a situação prestou depoimento afirmando que o engenheiro chegou ao local por volta das 8h20.

Em seguida, o ex-estudante fez diversas ameaças a funcionários da universidade e também insinuou tomar a arma do profissional. As primeiras informações indicam que o homem teria desavenças com alguns professores.

A Polícia Militar atendeu inicialmente a ocorrência, mas, por se tratar de uma instituição federal, o caso foi transferido para a PF.

A PF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de ameaça. A pena prevista no Código Penal é de seis meses a um ano de detenção, além de multa.

"Após prestar depoimento devidamente acompanhado de um advogado, o suspeito foi liberado e responderá ao processo em liberdade", explicou a Polícia Federal.

Tornozeleira eletrônica e acompanhamento psiquiátrico

A Polícia Federal divulgou ainda que o engenheiro agrônomo usa tornozeleira eletrônica por ter roubado um celular. O processo tramita na 8ª Vara Criminal do Recife.

O engenheiro também apresentou alguns documentos médicos informando que faz acompanhamento psiquiátrico.

UFRPE

Por meio de nota, a UFRPE afirmou que um "cidadão externo à comunidade acadêmica" entrou armado no campus.

"Ao tomar conhecimento do fato, a Administração Superior da UFRPE e a segurança universitária acionaram as forças de segurança do Estado, que efetivaram o recolhimento do indivíduo. O mesmo foi encaminhado a uma Delegacia da Polícia Federal para serem tomadas as medidas cabíveis", afirmou a universidade.

A UFRPE também disse que repudia "toda e qualquer forma de violência dentro do ambiente universitário".

"A UFRPE reforça sua preocupação e atuação no combate a atos de ameaça às comunidades interna e externa", finalizou.

