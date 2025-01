A- A+

EDUCAÇÃO Alunas da UFRPE são aprovadas em intercâmbio pioneiro com a Universidade de Coimbra, em Portugal Maria Luiza Nunes Angelo e Mirella Veras Maciel vão estudar na instituição na Europa

Referência no ensino superior na área de ciências ambientais, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) conquistou recentemente a aprovação de duas alunas do curso de Engenharia Ambiental em um programa de intercâmbio pioneiro que será realizado em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal.

Com a aprovação, as estudantes Maria Luiza Nunes Angelo e Mirella Veras Maciel poderão contar com uma nova oportunidade de desenvolvimento acadêmico e cultural.

A troca de conhecimento, que é vista pela instituição de ensino superior como uma conquista no campo da internacionalização e deverá fortalecer os laços entre as universidades, terá início no dia 3 de fevereiro de 2025.

Com o intercâmbio, as estudantes poderão desenvolver especialmente o conhecimento em práticas sustentáveis. Fundada em 1537, a Universidade de Coimbra (UC) é a mais antiga de Portugal e já foi declarada como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

"Este intercâmbio pioneiro representa uma grande conquista para nós, e somos imensamente gratas à professora Ana Marinho e a coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, Rossana, pelo apoio incondicional. Graças a todos esses esforços, teremos a oportunidade de expandir nosso conhecimento em Engenharia Ambiental e vivenciar novas culturas e práticas sustentáveis", afirmaram as alunas.

