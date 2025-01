A- A+

Educação Unidade de Educação a Distância da UFRPE divulga edital com 330 vagas para cursos semipresenciais Processo seletivo é voltado para cursos de graduação e é feito por meio de Ingresso Extra

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) ofertará 330 vagas de cursos de graduação na modalidade semipresencial, por meio do processo seletivo de Ingresso Extra.

As inscrições podem ser feitas através do preenchimento do Formulário Eletrônico, até o dia 23 de janeiro de 2025.

As taxas de inscrição custam R$ 30 para reintegração e transferência Interna (reopção) e R$ 100 para transferência externa (outra IES) e portadores de diploma.

São ofertados os cursos de bacharelado em Sistemas da Informação, além das licenciaturas em Artes Visuais com Ênfase em Digitais, Computação, Física, História, Letras e Pedagogia. O edital pode ser consultado aqui.

Os cursos são distribuídos nos polos de Carpina, Garanhuns, Gravatá, Jaboatão, Limoeiro, Palmares, Pesqueira, Santa Cruz, Salgueiro, Surubim, Triunfo e na cidade de Maceió, em Alagoas.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Universidade através dos e-mails [email protected] e [email protected].

