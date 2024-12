"CERVAC: uma caminhada reabilitadora e inclusiva": livro destaca a trajetória da instituição

A- A+



A história do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança - CERVAC, que ao longo dos anos tem transformado a vida de centenas de famílias, é contada de maneira emocionante no livro "CERVAC: uma caminhada reabilitadora e inclusiva". A obra, escrita por Alba Lopes, uma das fundadoras do Centro, relembra os primeiros passos da instituição, as lutas enfrentadas e as conquistas alcançadas na construção de um espaço de reabilitação e inclusão para pessoas com deficiência. O lançamento do livro acontece nesse sábado, dia 28.12, às 15h, na livraria da Jardim, na Avenida Manoel Borba,292- Boa Vista, Recife.

O livro faz um resgate da trajetória de vida da autora e de sua família, revelando como as experiências pessoais dos fundadores deram origem a um projeto que, desde os anos 80, impacta a comunidade do Morro da Conceição e a cidade do Recife.

A obra reflete a história de Luta, esperança e transformação de 3 jovens que acreditaram que era possível mudar a vida de pessoas com deficiência, criando um espaço onde as famílias mais vulneráveis também pudessem levar seus filhos para receberem acompanhamento e informações adequadas para suas deficiências.

Para Alba Lopes, esse livro tem a função social de inspirar outras pessoas a seguirem com seus objetivos na luta pela inclusão da pessoa com deficiência. “Escrever este livro foi uma forma de compartilhar a força e a determinação que sempre nos impulsionaram. O CERVAC é fruto de uma luta incansável pela inclusão de 3 jovens que sonharam e buscaram oportunidades para pessoas com deficiência, e que no meio do caminho ganhou a adesão de centenas de pessoas que também fazem parte da instituição. Além disso, nosso objetivo é que nossa história inspire outros a acreditarem no poder da superação e transformação”, relata Alba

“Cervac: Uma Caminhada Reabilitadora e Inclusiva" é uma leitura essencial para todos que acreditam na importância de uma sociedade mais justa e inclusiva, além de ser um testemunho de resiliência e coragem diante das adversidades.

Sobre a autora – Alba Lopes é formada em fonoaudiologia e biologia, com especialização em neuropsicologia e Práticas Interativas sendo também uma das fundadoras do CERVAC. Atualmente, atua como coordenadora da área de saúde da instituição.

Serviço:

Lançamento do Livro "CERVAC: uma caminhada reabilitadora e inclusiva"

Dia: 28.12

Hora: 16h

Local: Livraria do Jardim

Endereço: Av. Manoel Borba, 292 - Boa Vista- Recife

Veja também

recuperação "Lúcido" e "caminhando", Lula segue internado após cirurgia