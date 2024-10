A- A+

EXPANSÃO Crescimento do mercado de RH impulsiona reposicionamento e renovação da Grow Group Empresa comemora 10 anos e lança produtos inovadores, reforçando compromisso com conexões humanas e evolução estratégica no recrutamento

O mercado global de recursos humanos está em franca expansão, com estimativas que projetam um valor de mercado superior a 81 bilhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente demanda por soluções de recrutamento personalizadas e alinhadas com os novos desafios organizacionais, segundo dados divulgados pela Fortune Business Insights. No Brasil, as tendências de automatização e a busca por um RH mais estratégico refletem a urgência por conexões humanas focadas na inovação.

Neste cenário, a Grow Group, consultoria de recursos humanos reconhecida por sua abordagem humanizada e inovadora, inicia as comemorações dos seus 10 anos de atividades anunciando um reposicionamento de marca para atender às demandas desse mercado. Para celebrar esse novo momento, será realizado um café da manhã no próximo dia 30 de outubro, no restaurante Ruffo, com a participação de importantes nomes do mundo empresarial e setor de RH pernambucano.

O evento marca a entrada de novos produtos, desenvolvidos pela Grow para atender às necessidades de empresas que buscam equilibrar o desempenho organizacional com o bem-estar de seus colaboradores. Uma nova identidade visual será apresentada ao mercado junto com a campanha de comemoração dos 10 anos da empresa, destacando a trajetória de crescimento da GROW e sua constante busca por inovação e diferenciação no mercado de recrutamento.

Segundo Felipe Mançano, CEO da GROW, a empresa passou por um intenso processo de autoavaliação nos últimos anos, o que culminou na necessidade de repensar o papel da tecnologia no recrutamento. “Nosso foco é claro: entregar uma experiência mais humana, onde a tecnologia serve para aproximar as pessoas, e não distanciá-las. Estamos entrando em uma fase de inovação madura, onde já sabemos o que funciona e o que não queremos mais repetir”, destacou Felipe.

Nesse dia, também haverá uma roda de conversa com a participação de Aline Sun, sócia da BoostContent, Michele Cruz, sócia da Dupla Comunicação, e Felipe Mançano, CEO da Grow Group. Eles irão debater temas como inovação, comunicação e felicidade no trabalho.

Uma marca que eleva empresas e pessoas - A nova fase da Grow Group é marcada por quatro pilares que orientam todas as suas ações e relacionamentos: autenticidade, conexão, evolução e elevação. Estes princípios estão no centro da narrativa da marca e definem a missão de elevar não apenas as empresas, mas também os profissionais que com elas se conectam. “Acreditamos que o sucesso acontece quando pessoas e empresas crescem juntas. Nosso papel é garantir que essa conexão seja verdadeira e sustentável, para que ambas as partes evoluam “, reforça Felipe Mançano.

O redesenho da marca, a adoção de uma abordagem centrada nas pessoas e o desenvolvimento de soluções inovadoras colocam a Grow numa posição única no mercado. "Crescer é o começo. Elevar é ir além", reflete o novo slogan da marca, que simboliza o espírito da Grow Group e o seu compromisso em transformar a forma como empresas e pessoas se conectam, crescendo em conjunto e se desenvolvendo juntas.

Através de uma cultura de inovação contínua e foco no bem-estar coletivo, a Grow Group busca não apenas alcançar resultados, mas também criar impactos positivos e duradouros, promovendo uma relação de confiança e crescimento mútuo com seus clientes e parceiros.

