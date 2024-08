A- A+

Brasil Umidade do ar: 91% das estações meteorológicas do Inmet apontam nível inadequado para a saúde humana O município de Cotriguaçú (MT) se destaca por estar em estado de emergência, o pior nível registrado no país

Em meio à onda de incêndios que atinge diferentes pontos do país, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no último domingo apontam que, de um total de 453 estações meteorológicas do órgão espalhadas pelo Brasil, 416 (ou 91% do total) registraram níveis médios de umidade relativa do ar abaixo de 60%, patamar a partir do qual a medição já não é considerada adequada para a saúde humana.



O índice significa o quanto de água na forma de vapor existe na atmosfera no momento em relação ao total que poderia existir, na temperatura apresentada.

Recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelecem que níveis inferiores a 60% começam a representar algum tipo de risco à população local. Pessoas expostas a esta condição podem desenvolver diversos problemas, como complicações alérgicas e respiratórias, sangramento pelo nariz, ressecamento de pele e irritação dos olhos, entre outros.





No Brasil, a escala psicrométrica, utilizada para classificar o estado de criticidade de um local no que diz respeito à umidade relativa do ar, possui basicamente três níveis. Veja a seguir quais são eles.

Estado de Atenção

O estado de atenção é aquele em que o nível de umidade relativa do ar se encontra entre 21 e 30%. Seres humanos vivendo nessa situação devem tomar cuidados como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h, consumir bastante água, se proteger do sol e umidificar o ambiente.

Dados do Inmet apontam que, no Brasil, 163 estações meteorológicas registraram estado de atenção neste final de semana. Entre elas, cidades como Mineiros (GO), Montes Claros (MG), Ariranha (SP) e Ituverava (SP). Com os incêndios em grande proporção ocorridos no estado de São Paulo, esta última chegou também ao estado de alerta no último final de semana, com registros de 17% de umidade relativa do ar.

Estado de Alerta

O estado de alerta é aquele em que a umidade relativa do ar se encontra entre 12 e 20%. Assim, os cuidados a serem tomados são: não realizar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para olhos e narinas, além de ter atenção com outras recomendações do Estado.

Ao longo do mês de agosto, 62 estações meteorológicas tiveram uma média de umidade relativa do ar dentro deste quadro, entre elas Barretos (SP) e Pradópolis (SP), cidades atingidas pelos grandes incêndios que causam diversos problemas aos habitantes de São Paulo.

Estado de Emergência

O estado de emergência é aquele que possui níveis abaixo de 12%. Nesse estado, é necessário realizar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h, além da suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados.

No mês de agosto, apenas o município de Cotriguaçu (MT) esteve nessa situação. Até o momento, a cidade teve 17 dias de umidade relativa do ar igual ou inferior aos 12%.

