UNIFG oferece serviços gratuitos para pessoas cadeirantes

A- A+

O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), em parceria com o projeto Servir com o Propósito de Mudar a História de Muitos (Somos), presta atendimento gratuito a pessoas cadeirantes. Os interessados podem se cadastrar nas terças e quintas-feiras, a partir das 13h, na própria instituição. Os serviços oferecidos são de psicologia, enfermagem, jurídico, fisioterapêutico, educação física e nutrição.

A UNIFG fica na Rua Comendador José Didier, nº 27, bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. No ato da inscrição, devem ser apresentados um documento com foto, o termo de aptidão física, eletrocardiograma (ECG) e dois contatos de emergência.

O projeto "Somos" atende pessoas cadeirantes com lesão medular e conta com o apoio da Clínica Integrada de Saúde (CIS), da UNIFG. Mais informações podem ser solicitadas através do telefone e WhatsApp (81) 3461-5529, diretamente na instituição ou pelo Instagram do projeto “Somos”.





Com início em 2019, a finalidade do “Somos” é proporcionar para pessoas cadeirantes atividades físicas e serviços nas áreas de fisioterapia, psicologia, enfermagem, jurídica e nutrição, realizados por docentes e discentes da UNIFG.

Um dos idealizadores do Projeto, Pedro Moury, informou que o projeto visa trazer qualidade de vida para cadeirantes e os proporcionar inserção no mercado de trabalho.

“A Somos busca trazer qualidade de vida, interação de pessoas, atender necessidades dos cadeirantes e recolocar no mercado de trabalho. Alguns querem estudar, a gente entende junto com eles qual seria um curso ideal. A Somos ajuda também aqueles que estão ali como voluntários, como idealizadores. Então, eu acredito que a gente veio nesse mundo para servir”.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência ocorre no dia 21 deste mês, é estabelecido pela Lei nº 11.133/2005 e tem a finalidade de conscientizar e dar visibilidade para os grandes desafios enfrentados por pessoas que têm algum tipo de deficiência.

O “Somos” acredita que uma das formas de proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas é através dos exercícios físicos. As atividades físicas ajudam no fortalecimento do corpo, promovem autonomia, inclusão, além de prevenir doenças cardiovasculares e respiratórias.

Veja também

SAÚDE O fim do "Zé Gotinha": a partir de novembro, imunização contra a Poliomelite passa a ser injetável