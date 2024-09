A- A+

Educação UNIFG PE: gerente explica ações e planos para futuro, incluindo oferta do curso de medicina Gestor visita Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (5) e detalha as ações do grupo

O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG PE), do grupo Ânima, está próximo de incluir medicina em seu portfólio de cursos de graduação. Cláudio Gonsalves, gerente da instituição de ensino, detalhou as ações do grupo em visita à Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (5).

O gestor foi recepcionado pela gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, e pelo editor de Cotidiano e Esportes da Folha de Pernambuco, Geison Macedo.

Cláudio Gonsalves em visita à redação da Folha de Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Cláudio Gonsalves atuava na Universidade São Judas Tadeu, do grupo Ânima, nas unidades São Bernardo do Campo, Guarulhos e Santana, em São Paulo.

Ele chegou ao Recife há cinco meses para assumir a gestão da UNIFG PE com unidades na Boa Vista, na capital pernambucana, e em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes. Cláudio também assumiu a função na Faculdade da Paraíba (FPB).

"Recebi o convite de vir assumir a UNIFG PE com as duas unidades no Recife, e a ideia é continuar o projeto que já existe na instituição. Hoje nós temos um modelo acadêmico muito inovador", destacou Cláudio Gonsalves.

Segundo o gerente da UNIFG PE, todos os cursos ofertados na graduação preparam o aluno para as competências que o mercado exige em cada área.

“Formar esse aluno de fato para o que o mercado busca. Como ele lida no dia a dia com todas as adversidades do mercado".

Curso de medicina

A UNIFG PE disponibiliza cursos de diversas áreas como as engenharias, direito, comunicação, gestão, tecnologia da informação e saúde. Essa última deve ter novidades em breve com a inclusão do curso de medicina.

“Estamos muito próximos, faltando resolver uma questão técnica com o Ministério da Educação (MEC)”, disse Cláudio.



A UNIFG PE já foi aprovada na primeira fase do processo junto ao MEC para iniciar um novo curso com análise do corpo docente, estrutura e campos de estágio.

“Agora aguardamos a liberação da portaria junto ao MEC para poder ofertar medicina”, ressaltou o gestor, sem precisar uma data, mas informando que a aprovação está "muito próxima de acontecer".

Além do novo curso, um ponto importante para o gestor é fortalecer as aulas presenciais que sofreram um impacto muito grande com a pandemia da Covid-19.

“A gente já começa a perceber o retorno dos alunos para o presencial. Os alunos entenderam a importância de estar na instituição. Não só a questão didática, mas estar junto no dia dia”.

Serviços para a comunidade

O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG PE) conta com vários serviços ofertados para as comunidades situadas no entorno das unidades de ensino.

Na área de saúde, é possível receber atendimentos nas áreas de fisioterapia, psicologia, enfermagem e nutrição.

Todos os serviços são ofertados em Piedade, enquanto a unidade da Boa Vista funciona com a clínica de psicologia. Os horários são das 8h às 12h e de 13h30 às 21h.

É necessário realizar a marcação das consultas por meio dos telefones (81) 3461-5550 ou (81) 3461-5529.

A UNIFG PE também dispõe de serviços gratuitos na área da contabilidade por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). A ação acontece às quarta-feiras pela manhã, no campus Piedade, e não necessita de agendamento.

“Acho que essa é uma forma da instituição de ensino, mesmo que privada, devolver algo para a sociedade. Nós estamos dentro do município”, comentou Cláudio.

Veja também

Mujica Mujica volta ao hospital pela quarta vez em menos de duas semanas