A- A+

Números Pernambuco registra queda no número de homicídios pelo 4º mês consecutivo Crimes contra patrimônio tiveram o melhor resultado dos últimos 13 anos no Estado em dados divulgados na reunião do Juntos pela Segurança, na última segunda-feira (2)

Pernambuco registrou queda no número de Mortes Violentas Intencionais (MVI) pelo 4º mês consecutivo. Segundo dados apresentados na reunião do Juntos pela Segurança, na última segunda-feira (2), a redução foi de 10,3% de MVI.

Os homicídios caíram 12,6% em julho, 6,7% em junho e 11,6% em maio, sempre comparando com o número registrado no mesmo mês de 2023.

Já os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) apresentaram o melhor resultado dos últimos 13 anos. Foram registrados 3.450 casos, o menor índice desde 2011, quando foram assinalados 4.644 CVPs.

“Estamos trabalhando intensamente com todo o time do Governo para alcançar números positivos de segurança para a população no Estado, por isso sempre debatemos os dados e informações durante as reuniões de monitoramento", iniciou a governadora Raquel Lyra.

"Continuaremos intensificando os nossos esforços para que os indicadores diminuam cada vez mais, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os pernambucanos", concluiu.

Foram registrados 271 homicídios em agosto, contra 302 no mesmo mês de 2023. O crime de violência contra a mulher também registrou o quarto mês seguido de redução, com um percentual de -5,7%.

Para a vice-governadora Priscila Krause, que coordenou a reunião do Juntos pela Segurança, essas reduções mostram que o trabalho na segurança pública está seguindo o caminho certo.

“A queda dos números de roubos e de homicídios são dados importantes no combate à criminalidade e vamos seguir trabalhando firme, diariamente, para devolver a paz social aos pernambucanos. Esse é um compromisso firmado pela governadora Raquel Lyra com o povo pernambucano”, enfatizou.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, explicou o trabalho das equipes de segurança.

“Os dados de redução da criminalidade em Pernambuco são reflexo de um conjunto de trabalho que é realizado dentro do Juntos pela Segurança, que é uma área prioritária do Governo Raquel Lyra. As reuniões de monitoramento acontecem semanalmente para que os ajustes necessários sejam feitos, de forma integrada, entre as operativas e as diversas esferas do Governo e da sociedade”, afirmou o secretário.

Morro da Conceição

Ainda durante a reunião, o comandante do Corpo de Bombeiros, Francisco Cantarelli, detalhou o trabalho executado pela corporação durante ocorrência da última sexta (31), no desabamento do Santuário do Morro da Conceição, no Recife.

Veja também

Ucrânia Vários ministros se demitem antes de reforma do governo na Ucrânia