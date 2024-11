A- A+

Ciência Universo acabaria antes que um macaco com um teclado conseguisse escrever a obra de Shakespeare, diz Matemáticos australianos questionam o "teorema do macaco infinito" em novas pesquisas sobre o antigo ditado

Dois matemáticos australianos consideraram que o "Teorema do Macaco Infinito", que levanta a hipótese de que, dada uma máquina de escrever e uma quantidade infinita de tempo, um macaco poderia, em teoria, produzir as obras completas de William Shakespeare, não é possível. Esse teorema é usado há muito tempo para ilustrar a ideia de acaso aleatório e aparece em tudo, desde "Os Simpsons" até "O Guia do Mochileiro das Galáxias".

Em artigo publicado recentemente na revista científica Franklin Open journal, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Sydney concluíram que mesmo que todos os chimpanzés do mundo recebessem toda a vida útil do universo, “quase certamente” nunca escreveriam as obras de Shakespeare.

Seus cálculos foram baseados em um macaco que passou cerca de 30 anos digitando uma tecla por segundo em um teclado com 30 teclas – as letras da língua inglesa mais alguma pontuação comum. Descobriu-se que o tempo que um macaco datilógrafo levaria para replicar as obras de Shakespeare seria maior do que a vida útil do nosso universo.

Supunha-se que a “morte térmica” do universo ocorreria em cerca de um milhão de anos. Outras considerações mais práticas – como o que os macacos comeriam ou como sobreviveriam ao Sol engolindo a Terra dentro de alguns milhares de milhões de anos – foram postas de lado.

Neste cenário, havia apenas cerca de 5% de chance de um único macaco escrever aleatoriamente a palavra “bananas” durante sua vida, de acordo com o estudo. O cânone de Shakespeare inclui 884.647 palavras – nenhuma delas banana.

Para ampliar o experimento, os matemáticos australianos recorreram aos chimpanzés, o parente mais próximo dos humanos. Existem atualmente cerca de 200 mil chimpanzés na Terra, e o estudo presumiu que esta população permaneceria estável até o fim dos tempos. Mesmo essa enorme força de trabalho de macacos ficou muito, muito aquém.

“Não é nem um em um milhão”, disse o co-autor do estudo Stephen Woodcock, da Universidade de Tecnologia de Sydney, à New Scientist. “Se cada átomo do universo fosse um universo em si, isso ainda não aconteceria.”

E mesmo que muito mais chimpanzés que digitassem muito mais rápido fossem adicionados à equação, ainda não seria plausível “que o trabalho dos macacos venha a ser uma ferramenta viável para o desenvolvimento de trabalhos escritos de qualquer coisa além do trivial”, escreveram os autores no estudo.

Um teste anterior do experimento mental, que deu a seis macacos com crista de Sulawesi quatro semanas com um computador, produziu apenas cinco páginas de texto, principalmente preenchidas com a letra S.

