UPE divulga gabaritos preliminares e caderno de provas do SSA3; confira

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou os gabaritos preliminares e o caderno de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) deste ano (confira ao final do texto).



As últimas provas da seleção foram aplicadas nesse domingo (24) e os participantes responderam a 50 questões das áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.



Os candidatos devem acessar os documentos no site do SSA.



O listão com os nomes dos classificados deve ser divulgado até o dia 22 de janeiro de 2025. Já a lista dos remanejáveis, até o dia 29 de janeiro do ano que vem.

A aplicação das provas - as primeiras foram no domingo 17 - ocorreu para 15.068 estudantes inscritos. A edição deste ano do SSA3 oferece 1.810 vagas distribuídas em 58 cursos de graduação nos 12 campi da UPE.



O índice de abstenção total foi de 17,75%, o que equivale a 2.675 faltosos do total de candidatos.

Houve eliminação de dois candidatos em função de o celular ter tocado na sala.

Os recursos para qualquer uma das questões podem ser impetrados até as 23h59 desta terça-feira (26), via formulário disponível no site do processo de ingresso.



Confira os gabaritos e cardernos de prova:

Caderno 1º dia SSA3 - Acesse aqui

Caderno 2º dia SSA3 - Acesse aqui

Gabarito prelimitar 1º dia SSA3 - Acesse aqui

Gabarito prelimitar 2º dia SSA3 - Acesse aqui

