SSA3: Último dia de provas da seleção 2025, da UPE, é realizado neste domingo (24)

A Universidade de Pernambuco (UPE) realizou neste domingo (24) o segundo e último dia do Sistema Seriado de Avaliação 3, para a seleção de alunos do ano 2025 (SSA3/2025).

Com início às 8h15 e término às 12h45, os portões dos locais de prova foram abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, conforme previsto no Manual do Candidato, que orienta a chegada do candidato com pelo menos uma hora de antecedência.



Itauana Assis, de 17 anos, foi uma dos vestibulandos que optou por chegar cedo ao local de prova, na Escola Politécnica de Pernambuco, no Benfica.

“Cheguei bem cedo, porém de uma forma mais tranquila, porque era o segundo dia, então isso me trouxe uma tranquilidade a mais. Além disso, para mim, a prova foi bem tranquila. Acredito que dá para ter uma expectativa boa, para que eu possa conquistar os meus objetivos”, declarou a estudante, que pretende cursar Terapia Ocupacional.

Segundo dia de SSA 3

Nesta etapa, os candidatos responderam a 50 questões das áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.



Para Gabrielly Rodrigues, de 17 anos, que veio de Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, a prova exigia um nível de conhecimento elevado dos assuntos apontados no edital.

“Achei a prova um pouco difícil, para um estudante do terceiro ano de escola pública, que a gente sabe que não tem as melhores condições para estudar. Mas espero ter tirado uma nota boa”, ponderou a vestibulanda.



Vagas e classificados

A edição deste ano do SSA3 oferece 1.810 vagas distribuídas em 58 cursos de graduação nos 12 campi da UPE, além de outras 1.810 vagas disponíveis pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). Entre os cursos mais concorridos estão Medicina, Direito e Engenharia.



A enfermeira Ana Patrícia dos Santos Silva, de 46 anos, espera que a filha, Ana Bárbara, de 17 anos, seja classificada em uma dessas vagas e ingresse no curso de medicina. A família, que é de Maceió, em Alagoas,

“Eu sempre perguntei a ela: 'Bárbara, qual a sua primeira opção?' e ela sempre me respondeu que todas as opções, 1ª, 2ª, 3ª, etc, eram Medicina. Quando eu questiono: 'Mas e se você não conseguir?', ela me diz: 'Não tem problema, um dia eu consigo'. Então resolvemos trazê-la para tentar na UPE. Geralmente, damos uma volta de carro para desfrutar a beleza que é Recife, mas hoje eu e meu esposo resolvemos trazer essas cadeirinhas de praia e aguardar”, contou a mãe.

UPE divulga abstenção do SSA 3

A aplicação das provas para os 15.068 estudantes inscritos na terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) terminou neste domingo (24/11) com um índice de abstenção de 17,75, o que equivale a 2.675 faltosos do total de candidatos do processo dos dois dias.

Houve eliminação de dois candidatos em função do celular ter tocado.

Foram, ainda, aplicadas provas em Regime Especial, sendo três em hospitais no Recife e um em residência, na cidade de Nazaré da Mata.

Os recursos para qualquer uma das questões podem ser impetrados até as 23h59 do dia 26/11/2024 (terça-feira), via formulário disponível no site do processo de ingresso.

O listão dos classificados deve ser divulgado até o dia 22/01/2025. A lista dos remanejáveis até o dia 29/01/2025.

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: [email protected] ou ainda no site processodeingresso.upe.pe.gov.br.

