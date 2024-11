Segundo e último dia de provas do SSA3 da UPE acontece neste domingo (24)

A- A+

O segundo e último dia de prova do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3/2025) da Universidade de Pernambuco (UPE) acontece neste domingo (24).



De acordo com o manual, o candidato deverá comparecer ao local no dia e horário estabelecidos para a aplicação da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início, munido do Cartão Informativo, Documento de Identidade e de caneta esferográfica na cor azul ou preta.

Os testes vão começar às 8h15 e terminarão às 12h45. Os portões abrem às 7h e fecharão às 8h, não sendo permitida a entrada após esse horário.

Para este ano, o número de vagas ofertado pela instituição é de 3.620, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo:1.810 no SSA (com os cursos mais concorridos aqui apresentados) e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

No segundo dia de provas, o candidato responderá a 50 questões distribuídas entre as Áreas de Conhecimento de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, sendo a distribuição de questões por área.

A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é até o dia 22 de janeiro de 2025.

Índice de abstenção

No primeiro domingo de provas (17) da terceira fase do SSA 2025, 2.278 candidatos faltaram aos testes, o que corresponde a 15,12% do total de inscritos, que foi de 15.068.

Ocorreram duas eliminações, uma na Escola Sizenando Silveira e a outra na Escola Sylvio Rabelo, ambas no Recife, porque os celulares tocaram no meio da prova.



