BAIXA UMIDADE Usar máscara alivia a agressão do tempo seco? Pneumologista responde Médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) alerta que ela é ineficaz contra a baixa umidade, mas pode ser aliada contra a fumaça e poluição

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta amarelo, que se configura como perigo potencial, para o sábado (14) devido à baixa umidade no Brasil. Além disso, os termômetros seguem em alta no país.

A sensação de secura aumenta a incidência de problemas respiratórios, como alergias, resseca a pele e em casos mais graves pode gerar sangramento nasal. Seria a máscara uma medida eficaz para se proteger dos efeitos do tempo seco?

De acordo com o pneumologista João Salge, médico responsável pelo Laboratório de Função Pulmonar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e do Grupo Fleury, as máscaras não têm papel relevante contra a baixa umidade do ar.

"A máscara é um filtro de partículas. A sua principal funcionalidade é bloquear mecanicamente a entrada delas nas vias respiratórias. Algumas também conseguem impedir a passagem de microrganismos, como o vírus. Então não teria por quê usar por conta do tempo seco", esclarece o especialista.

Contra os efeitos da baixa umidade, as medidas recomendadas pelo médico são hidratação constante com ingestão de água, manter o ar dos ambientes úmidos (uma opção é deixar uma toalha molhada no cômodo), lavagem diária das vias nasais com soro fisiológico (até duas vezes ao dia) e, na medida do possível, evitar se expor ao ambiente externo nos horários de maior poluição, principalmente nos períodos de pico do trânsito nas grandes cidades.

Máscaras protegem contra a poluição

Por outro lado, a máscara é uma excelente forma de proteção contra a poluição, que também pode causar problemas envolvendo o sistema respiratório, como indica o pneumologista.

"A baixa umidade (em função do período de inverno) junto com o agravamento causado pela situação de queimadas tem piorado a qualidade do ar. Isso quer dizer temos um aumento de material particulado e outros agentes patológicos no ar. Então, dependendo do tamanho dessas partículas, a máscara consegue ser um bom filtro", aponta.

Elas são indicadas especialmente para pessoas que estão a um raio de 3 a 5 quilômetros de distância dos focos de incêndios que estão acontecendo em algumas regiões do país.

"Em regiões de queimada, quanto mais perto você estiver da fonte, maior será o seu contato com uma grande quantidade de partículas grandes. Então, nesse caso, a máscara cirúrgica pode ajudar, mas seria ideal algo como uma PFF 2", recomenda o pneumologista.

Salge ressalta que as máscaras do tipo caseiro, feitas com pano e outros materiais, não apresentam o mesmo tipo de proteção que as fabricadas com filtros, criadas com o objetivo de impedir a entrada de diferentes partículas.

"Boas máscaras cumprem esse papel de fazer a filtragem", conclui.

Outras medidas contra o tempo seco

Ter um umidificador de ar, manter a janela aberta para arejar o ambiente da casa ou escritório, limpar os cômodos mais utilizados e aderir a bons hidratantes para o corpo e rosto ajudam a mitigar os efeitos do ar seco.



Assim como fazer refeições nutritivas para repor minerais perdidos no suor – sem nunca abusar da comida para não ter indisposição.

