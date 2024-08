A- A+

SAÚDE Útero é Vida: Recife deve testar quase 35 mil pessoas contra HPV a partir deste mês Público alvo são pessoas com útero com idade entre 25 e 64 anos residentes em dois distritos sanitários da capital pernambucana

A Secretaria de Saúde do Recife deu início à 2ª etapa do programa Útero é Vida. Nessa fase, 34.178 mulheres e pessoas com útero, de 25 a 64 anos, residentes nos Distritos Sanitários II e VII ser testadas para o HPV.



Os dois distritos são na Zona Norte da cidade - veja a relação dos bairros ao fim deste texto.



Essa segunda etapa do programa de testes moleculares para HPV começa já neste mês de agosto.



Para essa ação, 56 unidades de saúde estarão envolvidas, entre policlínicas, Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, além de 124 Equipes de Saúde da Família.

2ª etapa do programa

A estratégia foi definida durante reunião, que foi realizada no edifício-sede do governo municipal, contou com a presença da secretária de Saúde, Luciana Albuquerque; do presidente e diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa; da coordenadora da Opas Brasil, Socorro Gross; e da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.

Durante o encontro, além da discussão de estratégias para o rastreio contra o câncer de colo do útero, também foi ressaltado o avanço da vacinação contra o HPV no Recife.



Útero é Vida

A Prefeitura do Recife aderiu ao programa Útero é Vida em setembro de 2022, ainda na fase piloto, iniciando a oferta dos testes para 1.500 residentes dos Distritos Sanitários II e VII.

Participaram da testagem1.516 mulheres e pessoas com útero, das quais 1.314 tiveram resultados negativos e 172, resultados positivos, necessitando de repetição do teste após um ano (92 pessoas no DS II e 80 no DS VII). Ao final do projeto, 60 mil mulheres e pessoas com útero desses distritos serão contempladas.

O Útero é Vida visa a reorganizar a Rede de Atenção à Saúde em Pernambuco para implementar um rastreio organizado do câncer do colo do útero.



A iniciativa começa com a convocação de pessoas com útero para realizar o teste de HPV, utilizando a técnica de Reação de Polimerização em Cadeia (PCR), aumentando a eficácia do rastreio e melhorando a prevenção e detecção precoce desse tipo de câncer.



Essa iniciativa é fruto de uma colaboração entre várias instituições nacionais e internacionais, incluindo a Opas, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc) e diversas instituições de saúde locais.



Vacina

A vacina quadrivalente contra HPV, incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em 2014, protege contra os tipos virais HPV 6, 11, 16 e 18. A vacinação é fundamental para prevenir cânceres e outras doenças relacionadas ao HPV.

Com base nas recomendações da OMS, Opas e Ministério da Saúde, o PNI Recife orienta a administração de uma dose única da vacina para pessoas de 9 a 14 anos e o resgate de adolescentes até 19 anos não vacinados. Pessoas imunossuprimidas, vítimas de violência sexual e em uso de PrEP recebem três doses da vacina.



Para ampliar o acesso, Recife implementou estratégias como a aplicação de 1.100 doses em escolas pelo Programa Saúde na Escola, descentralização da vacina em 171 salas de vacinação, incluindo centros nos principais shoppings (Tacaruna, Boa Vista, Recife e Riomar).

Além disso, também foram realizadas 368 ações itinerantes de multivacinação em 2024 e parceria com a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde para ações de profilaxia PrEP com a disponibilização da vacina HPV.

Até o momento, em 2024, foram administradas 23.328 doses da vacina HPV quadrivalente no Recife, segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Confira os bairros que compõem os distritos sanitários II e VII:

Distrito Sanitário II

Bairros: Alto Santa Terezinha, Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Campo Grande, Cajueiro, Campina do Barreto, Dois Unidos, Encruzilhada, Fundão, Hipódromo, Linha do Tiro, Ponto de Parada, Porto da Madeira, Peixinhos, Rosarinho e Torreão.

Distrito Sanitário VII

Bairros: Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Brejo do Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Mangabeira, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Passarinho, Pau Ferro e Vasco da Gama.

