IMUNIZAÇÃO Vacina da Dengue vai contemplar municípios do Agreste Meridional; saiba quais Ampliação da Vacina da Dengue, definida pelo Ministério da Saúde, busca imunizar aproximadamente 44 mil crianças e adolescentes

Vinte um novos municípios pernambucanos serão contemplados pelo Ministério da Saúde (MS) com doses de vacina da dengue.

As cidades estão localizadas no Agreste Meridional e pertencem a V Gerência Regional de Saúde, com sede em Garanhuns (listagem abaixo).

Para ampliação da estratégia de imunização, chegaram a Pernambuco, na noite desta sexta-feira (07) e serão distribuídas para os municípios a partir de segunda-feira (10), 10.987 doses da vacina da dengue que protege contra os quatro sorotipos da dengue. Essas 10 mil serão para primeira dose.

As 21 cidades fazem parte da lista de 405 novos municípios anunciados pelo Ministério da Saúde no fim do mês de maio. Somando os 21 municípios da região, 43.934 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade podem receber a proteção contra a dengue.

O Programa Estadual de Imunizações realizará o encaminhamento das novas doses recebidas para a sede da V Gerência Regional de Saúde (Geres), na próxima semana, e estas ficarão à disposição dos gestores municipais para implementação de suas estratégias.

O próximo dia 25 de julho será o dia de mobilização conjunta dessas 21 cidades.

Até o momento, 18.153 doses da vacina da dengue foram aplicadas em Pernambuco, nas vinte cidades da I Região de Saúde que iniciaram a vacinação em abril.

Para o início da estratégia nesses locais, o estado recebeu 72.017 doses. Na RMR, 257.342 pessoas de 10 a 14 anos estão aptas a receber as doses da vacina.

Novas cidades contempladas com a Vacina da Dengue

Garanhuns, Itaíba, Terezinha, Bom Conselho, Paranatama, Jupi, São João, Brejão, Jucati, Correntes, Capoeiras, Caetés, Águas Belas, Lajedo, Lagoa do Ouro, Calçado, Canhotinho, Iati, Angelim, Palmeirina e Saloá.

Cidades que já realizam a vacinação

Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Chã Grande, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Chã de Alegria, Moreno, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Pombos e Itapissuma.

