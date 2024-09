Van que transportava pacientes em tratamento de câncer é roubada no Rio de Janeiro

A- A+

Uma van que transportava pacientes em tratamento de câncer foi roubada, na manhã desta quarta-feira, quando passava pela pista sentido Centro da Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte do Rio. Ninguém ficou ferido. O veículo é da Secretaria de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana do estado.

Os pacientes vieram para a capital para fazer consultas e exames de alta complexidade em hospitais de referência. Mas acabaram rendidos por homens numa moto, que anunciaram o assalto. Além da van, os bandidos roubaram ainda os pertences de todos.





Outro caso

No dia 2 deste mês, criminosos roubaram duas vans da Fundação Saúde do Rio na Rua Frei Caneca, nas imediações do Sambódromo, na região central do Rio. Policiais militares flagraram o momento em que quatro criminosos em duas motos escoltavam os veículos. Houve confronto e um suspeito foi ferido. Os demais fugiram. As vans foram recuperadas.

Ao contrário do que ocorreu nesta quarta, nas vans roubadas no início do mês não havia passageiros. Os veículos são usados para transportar insumos até unidades de saúde.

