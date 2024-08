Vários foguetes são disparados contra base que abriga tropas americanas no Iraque

A- A+

Vários foguetes foram lançados nesta segunda-feira (5) contra uma base que abriga tropas americanas no Iraque, dias após um ataque dos EUA ter matado quatro combatentes iraquianos pró-Irã, em meio ao aumento das tensões por uma possível conflagração regional, informaram fontes iraquianas.

"Foguetes foram lançados contra a base Ain al-Asad", na província de Anbar, disse a fonte de segurança, que pediu anonimato. Alguns "caíram dentro da base", enquanto um deles atingiu um povoado próximo sem causar danos, acrescentou.

Um comandante de um grupo armado pró-iraniano disse à AFP, também sob condição de anonimato, que pelo menos “dois foguetes tinham a base como alvo”, mas sem indicar quem fez o lançamento.

Outra fonte do grupo confirmou a realização dos disparos. Estes ataques eram frequentes no início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas em Gaza, mas cessaram em grande parte desde então.

Este último lançamento, no entanto, ocorre em um momento de grande preocupação com um possível ataque do Irã e seus aliados contra Israel, em resposta às mortes de altos funcionários do Hamas e do Hezbollah.

Os disparos também ocorreram após as forças americanas realizarem um ataque aéreo na terça-feira contra combatentes iraquianos pró-Irã que tentavam lançar drones considerados uma ameaça para as tropas dos EUA e para a coalizão anti-jihadista que atua na região, segundo um funcionário dos EUA.

O ataque, que segundo fontes iraquianas deixou quatro mortos, foi o primeiro das forças de Washington no Iraque desde fevereiro.

