A- A+

SÃO JOÃO São João do Recife 2024: tradicional arraial do Vasco da Gama será realizado neste sábado (29) Festa, que acontece há 40 anos, terá início às 19h

A 40ª edição do tradicional Arraial da Quadrilha Matuta Lambe-Foice será realizado neste sábado (29), a partir das 19h, nas ruas no Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife.

Aberta ao público, a noite de festejos é organizada coletivamente pelos moradores da rua Canapi.

Às 19h, os quadrilheiros se reúnem no palhoção para a Lambe-Foice dar início à festa.

A quadrilha sai em caminhada para buscar a noiva, animando as ruas do bairro em um trajeto de 500 metros até a Igreja Matriz de São Sebastião.

O grupo retorna com a noiva numa carroça até o palhoção, onde é realizado o casamento matuto, com os tradicionais personagens da encenação e animados pelo músico João da Sanfona.

A partir das 20h, acontecem os shows ao vivo no palco localizado na rua Canapi. O sanfoneiro Patrício do Acordeon, a banda Riata de Couro e um trio pé-de-serra irão animar a festa.

Serviço:

Arraial da Quadrilha Lambe-Foice

Data: 29 de Junho, sábado

Hora: a partir das 19h

Local: Rua Canapi, Vasco da Gama - Recife

Atrações: Patrício do Acordeon, banda Riata de Couro, trio pé-de-serra

Entrada: Gratuita

Veja também

queimadas Queimada no Pantanal persiste mesmo após proibição de manejo do fogo