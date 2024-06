A- A+

São João São João do Recife 2024: confira a programação do último fim de semana da festa Festa vai passar pela Avenida Rio Branco, Sítio Trindade, Pátio de São Pedro e polos descentralizados, para encerrar o ciclo junino com 20 dias de festejos

O São João do Recife deste ano se encaminha para o fim, com 20 dias de festa. Neste último fim de semana, a população vai poder conferir o Dia de São Pedro, no sábado (29), além de atrações especiais para o encerramento, no domingo (30).

A programação será em três polos: Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro da cidade; Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte; e o Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, área central.

Os últimos cinco polos descentralizados também vão receber festa no sábado. O São João passa pelos bairros do Bongi, Brasília Teimosa, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela, com atrações diversas para a população.

Festa na Rio Branco

A festa na Rio Branco, como de costume, vai trazer atrações para todos os gostos, desde quadrilhas e trios de forró. Tanto no sábado, quanto no domingo, a programação começa a partir das 12h.

Dentre as principais atrações, estão a Quadrilha Junina Origem Nordestina, o grupo Coco Raízes de Arcoverde, além dos Doutores da Alegria.

Na Rio Branco, também vai ser possível apreciar a decoração. Além da cidade cenográfica, que remete às tradições do ciclo junino, foi levantada ainda uma grande fogueira, com vista para o Marco Zero.

São João do Recife na Avenida Rio Branco, Centro da cidade. - Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife na Avenida Rio Branco neste fim de semana.

Sábado (29)

12h - Trio J no Forró

16h30 - Cia de Dança Giselly Andrade

16h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h - Damião Mota e Banda

18h - Trio Taca Fogo

19h30 - Pandeirada com Miguel Marinho

21h - Coco Raízes de Arcoverde

22h30 - Nilson Oliveira

0h - Juba - São Jubão

Domingo (30)

12h - Trio Forró Cheiroso

14h - Quadrilha Junina Matutada

15h - Cia de Dança Perna de Palco

16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres

17h30 - Doutores da Alegria

19h - Lais Senna

20h30 - Madu

Último gás no Sítio Trindade

O Sítio Trindade dá o gás final para o encerramento do São João do Recife deste ano. A festa vai tanto para o Palco Principal, quanto para a Sala de Reboco, além do Pavilhão Infantil, com atrações voltadas para as crianças.

Dentre os nomes que vão passar pelo principal polo junino do Recife, estão Alceu Valença, um dos maiores nomes da música pernambucana, Nando Cordel e a Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante.

Alceu Valença é atração do São João do Recife neste fim de semana. - Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife no Sítio Trindade neste fim de semana.

Sábado (29)

Palco Principal

18h - Coco dos Pretos

19h10 - Andrezza Formiga

20h20 - Cristina Amaral

22h - Nando Cordel

23h30 - Forró do Muido

Sala de Reboco

18h - Lourenço Gato

19h - Joaquina Gonzaga

20h20 - Ivan Ferraz

22h - Azulinho

23h30 - Tempero Brasileiro

Pavilhão Infantil

16h - Quadrilha Mirim Trapiá

17h - Susana Moraes e Diego

18h - Bailinho Kids - Nosso Arraiá

Domingo (30)

Palco Principal

18h - Ciranda Imperial

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Israel Filho

22h30 - Alceu Valença

Sala de Reboco

17h - Paulo Matricó

18h - Chico Balla

19h20 - Seu Januário

20h40 - Mazinho de Arcoverde

22h30 - Daniel Bento

Pavilhão Infantil

16h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

17h - Tio Bruninho

18h - A Bandinha

Festa no Pátio de São Pedro

O Pátio de São Pedro, muito aguardado pela população, terá mais dois dias recheados de atrações para a população. O ponto alto do sábado vai ser a apresentação de Assisão, cantor natural de Serra Talhada, no Sertão do Estado, que, neste ano, é um dos homenageados do São João do Recife.

No domingo, a festa vai ser dedicada também ao aniversário de oito anos da Frei Caneca FM. Passam pelo palco Cavalo Marinho Boi Pintado, Jader, Forró na Caixa e Mestre Ambrósio, com atrações a partir das 16h.

O forrozeiro Assisão é atração do São João do Recife neste fim de semana. - Foto: Fran Silva/SecultPE/Fundarpe

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife no Pátio São Pedro neste fim de semana.

Sábado (29)

18h - Ciranda da Rosa Vermelha

19h - Erika Natuza

20h20 - Andre Macambira

21h40 - Claudio Rabeca

23h - Assisão

Domingo (30)

*Aniversário da Rádio Frei Caneca

16h - Cavalo Marinho Boi Pintado

17h - Jader

18h20 - Forró na Caixa

20h10 - Mestre Ambrósio

Polos descentralizados

Nos polos descentralizados, as apresentações vão acontecer apenas no sábado. Dentre os destaques, está a Quadrilha Junina Raio de Sol, campeã do Concurso de Quadrilhas Adultas do Recife deste ano.

Também passam pelos bairros Coco do Rosário, Helton Lima, Forró das Estrelas e André Rio.

Quadrilha Raio de Sol, grande campeã do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, é atração do São João do Recife neste fim de semana. - Foto: Marcos Pastich/PCR Imagem

Confira, abaixo, a programação completa dos polos descentralizados deste sábado (29):

Sábado (29)



Brasília Teimosa - Rua Marechal Hermes, s/n

*Intervalos DJ Vibra

17h - Quadrilha Junina Raio de Sol

18h - Rafha Porto

19h20 - Banda Sentimentos

20h40 - Banda Vumbora

22h - Pikape de Luxo

23h20 - Mayara Dias

Polo Ibura - Av. Pernambuco,s/n (Campo da UR01)

*Intervalos DJ John Johnis

17h - Eduardo Moreno

18h20 - Helton Lima

19h40 - Juciê Figueiredo

21h - Os Neiffs

22h30 - Alisson Príncipe

23h50 - Embaixadoras do Brega

Polo Vila Tamandaré - Av. Tapajós, s/n (em frente ao nº 294)

17h -Nerynho do Forró

18h -Jota Michilles e Cesar Michilles

19h20 - Forró das Estrelas

20h40 - André Rio

22h - Coco do Rosário

23h20 - Edu Mendonça

Polo Bongi - Rua Dona Maria Augusta Nogueira, s/n (em frente ao n° 299)

17h20 - Cia. Pe-Nambuco de Dança - Catirinada

18h40 - Gustavo Travassos

20h - Dose de Romeu

21h20 - Walmir Chagas - Véio Mangaba

22h40 - Dino Braia

0h - MC Elvis

Polo Poço da Panela - Estrada Real do Poço, s/n (Largo do Poço da Panela)

16h - Cia Brasil por Dança Adriana do Frevo - Espetáculo Frevodrilha

17h - Mestre Galo Preto

18h - Geraldinho Lins

19h20 - Mel com Terra

20h40 - Adiel Luna

22h - Balaio de Gatos

23h20 - Cascabulho - Part.Esp. Isabela Moraes, Vitória do Pife e Riah



