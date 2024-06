A- A+

São João São João do Recife 2024: Doutores da Alegria animam festa na Rio Branco neste domingo (30) O grupo já passou com o espetáculo "Presepada de São João" por cinco hospitais da capital, além do Parque das Graças, Zona Norte da cidade

Como parte da programação do São João do Recife, os Doutores da Alegria levam um espetáculo especial para o polo da avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro, neste domingo (30). A apresentação lúdica começa a partir das 17h30, e é voltada para o público infantil.

O grupo já passou com o espetáculo “Presepada de São João” por cinco hospitais da Capital pernambucana. A trupe também animou a programação do Parque das Graças, Zona Norte do Recife, um dos polos descentralizados da cidade.

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde. O objetivo é intervir, de maneira lúdica e divertida, na vida de crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

Espetáculo

O espetáculo tem 40 minutos e é baseado no livreto de cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”.

Escrito por Arilson Lopes, que também assina a direção da montagem, o folheto conta a história de um casamento matuto, à maneira do Doutores da Alegria.

“É um espetáculo que celebra a cultura nordestina e a importância que o São João tem para todos nós. Sempre que possível, expandimos nossa atuação, apresentando as criações artísticas para o público em geral. Vem que vai ser lindo!”, convidou Arilson Lopes, que é ainda coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

Espetáculo dos Doutores da Alegria | Foto: Doutores da Alegria/Divulgação

Embora os hospitais não paguem para receber o trabalho dos Doutores da Alegria, os palhaços não são voluntários.

Todos são artistas profissionais, que passam por treinamentos e atualizações constantes, e atuam o ano inteiro nas unidades de saúde.

