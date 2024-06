São João de Caruaru 2024: confira a programação desta quinta-feira (27)

A- A+

O São João de Caruaru, Agreste de Pernambuco, iniciado em 19 de maio, se encaminha para o fim da festa, marcado para este sábado (29). Até lá, a programação segue a todo vapor e, já nesta quinta (27), o público pode conferir diversas atrações.

Para o dia, a população pode se deslocar para os polos das Quadrilhas, Repente, Juarez Santiago, Camarão, Bacamarteiro, Pífano e Itinerante.

Atrações

O foco do dia, claro, é muito forró. Dentre as atrações, estão nomes como Josa do Acordeon, que se apresenta no Juarez Santiago, às 22h45.

Outro ponto alto fica por conta da banda Os Vitalinos de Caruaru, que comanda a festa no polo Camarão.

São João de Caruaru. - Foto: Divulgação

No polo Itinerante, também há espaço para apresentação da Quadrilha Junina Dona Sinhá, a partir das 19h.



Muito tradicionais no período junino, as apresentações de quadrilhas prometem sempre levar o que há de melhor da cultura do Estado para os palcos, unindo música, dança e performance.

Confira, abaixo, a programação completa do São João de Caruaru 2024 desta quinta-feira (27).

Quadrilhas

8h - Arraiá do Duque de Caxias

14h - Escola Mundo Encantado

Repente

19h - Maestro Budião

20h - Cacaio

21h - Grupo Tabuleiro de Teatro com o espetáculo A Caravana da Ilusão

22h - Grupo Arte Cultura Nordeste com o espetáculo Águas do Misticismo

Juarez Santiago

19h - Trio Bau dos Oito Baixos

20h15 - Trio Fruta de Palma

21h30 - Trio Galego de Tapera

22h45 - Josa do Acordeon

Camarão

19h - Jô Santanna

20h20 - Banda Os Vitalinos de Caruaru

21h40 - Forró Rei do Cangaço

23h - Nordeste pra Vc

Bacamarteiro

19h - Batalhão 27

20h30 - Batalhão 17

22h - Batalhão 56

Pífano

19h - Banda de Pífano Zabumba Caruara

20h30 - Banda de Pífano Princesa do Agreste

22h - Banda de Pífano Alvorada

Itinerante

19h - Quadrilha Junina Dona Sinhá

20h - Bumba Meu Boi Nelore



