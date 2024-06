São João de Pernambuco 2024: polos juninos não registram homicídio, divulga SDS

A- A+

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) divulgou, nesta terça-feira (26), o balanço da Segurança Pública nos dias 21 a 24 de junho e revelou que não houve homicídios em nenhum polo junino do Estado. A SDS registrou uma média de 3,3 ocorrências por polo festivo.

Dos 1.691 polos oficiais deste ano (em 2023 foram 1.076 polos), 94% deles não tiveram nenhum registro de ocorrência, ou seja, apenas 89 polos foram alvos de registro policial.

De sexta a segunda, foram contabilizados 509 casos, tanto pela Polícia Militar (PMPE) quanto pela Polícia Civil (PCPE).

A tipificação com maior incidência de registro foi o de furtos diversos (391 casos), favorecido e potencializado pela concentração de pessoas nos locais de festa. Além dos furtos, também foram registrados crimes de porte/uso de entorpecente (21), lesão corporal (15), resistência/desacato (14) e roubos diversos (07), dentre outros.

Caruaru, Gravatá, Petrolina, Arcoverde e Recife registraram, respectivamente, 153; 146; 100; 20 e 08 ocorrências. O planejamento e estratégias iniciadas logo após o Carnaval, foram diferentes do ano anterior uma vez que, ao invés de três dias de festa, como em 2023, este ano foram quatro.

Quanto à produtividade policial do dia 21 a 24 de junho, às operativas também alcançaram bons resultados, com 84 pessoas conduzidas, 02 prisões efetuadas por mandados e apreensão de 4 armas brancas. Também foi registrada a recuperação de 1 veículo, além de 4 celulares roubados ou furtados.

Resultados

Em relação ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), a operativa registrou 249 ocorrências relativas a atendimento pré-hospitalar, incêndio, salvamento, serviços técnicos e prevenção em todo o estado. No Litoral pernambucano, houve atuação do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), com 2.371 intervenções, seja de atendimento ou de orientação.

Durante as festividades de junho deste ano, pela primeira vez houve a atuação presencial da Defesa Civil de Pernambuco nos polos, além da presença ampliada da Corregedoria e Ouvidoria da SDS.



“Como anunciado no início do mês, o incremento policial de 45.774 profissionais junto ao investimento de R$8,1 milhões, fez deste um São João tranquilo, permitindo que pernambucanos e turistas curtissem esta festa tão tradicional do nosso Estado”, avaliou o Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Alerta Celular



Nesta terça-feira (25), equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de celulares em grandes eventos. 4 indivíduos foram presos e 91 aparelhos celulares foram recuperados, grande maioria roubado nos últimos grandes eventos realizados em Caruaru, Campina Grande e Patos, na Paraíba.

Equipes especializadas do Programa Alerta Celular, estiveram presentes nos principais polos de festejos, auxiliando no cadastro dos aparelhos móveis, aumentando, assim, as chances de recuperação dos objetos em caso de roubo ou furto.

Veja também

Bolívia Rejeição à tentativa de "golpe de Estado" na Bolívia