São João do Recife 2024: confira a programação desta quinta-feira (27)

O São João do Recife retoma programação nesta quinta-feira (27). O ciclo junino retorna após uma pausa mais que merecida para descanso da população, e ficará como preparação para a festa de São Pedro, que acontece no fim de semana.

Para esta quinta, as atrações passam apenas pela Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro da cidade. O Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, retorna na sexta-feira (28).



No mesmo dia, o Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, área central, será inaugurado nos festejos deste ano da cidade.

Festa na Rio Branco

Como de costume, a festa na Rio Branco começa já às 12h, com o Trio Tempero do Forró circulando pela avenida para animar o público.

Após isso, será a vez do palco da Sala de Reboco receber atrações, a partir das 18h. Passam por lá Maria Lafaete, Aracílio Araújo, Elys Viana, e Pablitto.

Um dos destaques do polo da Rio Branco deste ano é, sem dúvidas, a decoração. Além da cidade cenográfica, que remete às tradições do ciclo junino, foi levantada ainda uma grande fogueira, com vista para o Marco Zero.

Polo da Avenida Rio Branco, do São João do Recife. - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife nesta quinta-feira (27):



Avenida Rio Branco

12h - Trio Tempero do Forró

18h - Maria Lafaete

19h - Aracílio Araújo

20h30 - Elys Viana - Forró do Baú

22h - Pablitto



