Festa de São Pedro 2024: programação reunirá fiéis devotos do santo protetor dos pescadores

Encerrando o ciclo junino, a Festa de São Pedro reunirá centenas de fiéis, neste sábado (29), em eventos terrestres e marítimos alusivos ao santo que é padroeiro dos pescadores.

Na Praça de São Pedro, em frente à Colônia dos Pescadores, na Praça de São Pedro, no Pina, Zona Sul do Recife, a programação começa às 6h30 com o terço.

Às 7h acontece uma missa campal que vai retratar um pouco mais dos passos do homem que foi pescador e que se tornou um dos discípulos de Jesus que teve maior destaque. A procissão terrestre e marítima será às 8h.

Segundo o padre Jaime Alves de Melo, a celebração já acontece há mais de 66 anos, e sempre, nesta época, os pescadores pedem a proteção do santo, que também foi o primeiro papa da igreja, sendo, hoje, um testemunho que estimula a fé cristã.

"O pescador vive as lutas do mar. Então, a fé ajuda eles a continuarem a missão e o trabalho. Por isso que essa festa é importante. É muito frequentada. As pessoas vêm com muito amor, para que possam, diante de São Pedro, pedir a proteção de Deus", comenta.

"Convidamos a todos, para que venham participar desse momento de fé e de homenagem aos pescadores, para que a gente possa rezar, para que a paz esteja em nossa cidade. Por isso, é importante ter fé. Todos estão convidados", finaliza o religioso.

Programação no centro do Recife

Na Concatedral de São Pedro dos Clérigos, no centro da capital pernambucana, os eventos também prometem levar muito louvor e adoração ao santo.

Nesta sexta-feira (28), ao meio-dia, a Santa Missa será ministrada pelo padre Biu Arruda. Já no sábado (29), a programação começa às 10h com a Adoração ao Santíssimo Sacramento. O Santo Terço Pelas Vocações será às 10h30, e às 11h acontecerá a Santa Missa, que será presidida pelo monsenhor Josivaldo Bezerra.

