São João São João de Caruaru 2024: veja a programação do último fim de semana da festa A programação segue com diversas atrações para que o público possa aproveitar e já ficar na expectativa para o ciclo junino do próximo ano

O São João de Caruaru, Agreste de Pernambuco, que começou no último dia 19 de abril, se encaminha para o último fim de semana de festa. Nesta sexta (28) e sábado (29), a programação segue com diversas atrações para que o público possa aproveitar e já ficar na expectativa para o ciclo junino do próximo ano.

Para o dia, a população vai poder se deslocar para os polos Pátio de Eventos, Alto do Moura, Azulão, Quadrilhas, Infantil, Repente, Instrumental Rildo Hora, Juarez Santiago, Casa Rosa, Camarão, Bacamarteiro, Pífano e Itinerante.

Atrações da sexta

Nesta sexta-feira a festa principal, como de costume, vai para o Pátio de Eventos. Se apresentam no local, a partir das 20h, Israel Filho, seguido pelo grupo Caviar com Rapadura, às 22h. O encerramento do ponto fica por conta da dupla sertaneja Bruno e Marrone, às 0h.

Outras grandes atrações passam pelos polos ao longo do dia, como Olodum, a Quadrilha Junina Brincantes do Sertão, além de vários trios de forró pé-de-serra.

Bruno e Marrone, dupla sertaneja presente na programação do São João de Caruaru 2024. - Foto: Divulgação

Confira, abaixo, a programação completa do São João de Caruaru 2024 desta sexta-feira (28).

Pátio de Eventos

20h - Israel Filho

22h - Caviar com Rapadura

0h - Bruno e Marrone

Polo Azulão

19h - Encontro dos Ogans

20h30 - Chris Mendes

22h - Colibri Brasil

0h - Olodum

Camarão

18h - Ballet Cia Marcos Mercury

18h - Sivonaldo Max

19h15 - Felipe Farra

20h30 - Iara Gomes

21h45 - Forró das Estrelas

23h - Forró Cigano

0h15 - Tempero Musical

Infantil

16h - Matheus Lacerda Recreação

17h - Quadrilha Junina Brincantes do Sertão

18h - Rosimar Lemos Infantil

Quadrilhas

19h - Elas Cantam - SPM - Com artistas convidadas

21h30 - 8ª Intervenção Cultural LGBTQIAPN+

Juarez Santiago

19h - Trio Santa Rosa

20h15 - Trio São João

21h30 - Trio Se Vira nos Trinta

22h45 - Trio Tabajara

Casa Rosa

12h - A Barca Bella

14h - Michael Colorado

15h - Luan Nascimento

16h - Lula Viegas

Repente

19h - Declamador Rodrigo Inojosa de Alagoinha

19h40 - Dupla de repentistas Mateus Ferreira e Fabiane Ribeiro

20h50 - Dupla de repentistas João Lídio e Raulino Silva

22h45 - Trio Café com Leite

Bacamarteiros

19h - Batalhão 27

20h30 - Batalhão 95

22h - Batalhão 41

Pífanos

19h - Banda de Pífanos Girassol

20h30 - Banda de Pífanos Caruaru Camaleão

22h - Banda de Pífanos Bonecos de Barro

Itinerante

19h - Coroné Cornélio

20h - Boi Impressionante

20h - Quadrilha Junina Filhos do Nordeste

21h - Boi Surubim

Encerramento no sábado

Após mais de dois meses de festa, o São João de Caruaru deste ano vai ser encerrado neste sábado, com diversos nomes de peso.



No Pátio de Eventos, as atrações principais ficam por conta da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que se apresenta às 23h30. Eles serão seguidos por Gustavo Muito, a partir de 1h30.

Mais alguns grandes nomes vão passar pela cidade neste último dia de festa, como Vicente Nery, Costa Junior e Banda, e Rouxinol Forró e Vaquejada.

Cesar Menotti e Fabiao, dupla sertaneja presente na programação do São João de Caruaru 2024. - Foto: Reprodução/Facebook Oficial

Confira, abaixo, a programação completa do São João de Caruaru 2024 deste sábado (29).

Pátio de Eventos

Ballet Cia Marcos Mercury

20h - Todos Cantam Caruaru/Forró do Gigante

21h45 - Douglas Leon

23h30 - César Menotti e Fabiano

1h30 - Gustavo Mioto

Polo Alto do Moura

12h - PV Calado

14h - Vicente Nery

16h - Klever Lemos

Camarão

18h - Zé Agripino

19h15 - Bicho do Mato

20h30 - Manoelzinho do Acordeom

21h45 - Roberto Silva

23h - Jailson Rosset

0h15 - Costa Junior e Banda

Infantil

16h - Recreação Recrearte

16h - Com Panos e Lendas

17h - Mateus e Katilinda

18h - Grupo Borrachinha e Cia Apresente Oficina de Circo

Quadrilhas

19h - Final XXVI Festival de Quadrilhas Estilizadas de Caruaru

Instrumental Rildo Hora

16h - Diablo Angel

17h40 - O lado B do Camarão

19h40 - Alexandre Rodrigues

Juarez Santiago

19h - Trio Unidos do Forró

20h15 - Trio Vai Hoje

21h30 - Trio Verde Aveloz

22h45 - Trio Xaveco

0h - Trio Zabumba Caruara

Casa Rosa

11h - Kelly Costa

12h - Genaro Almeida

13h30 - Rouxinol Forró e Vaquejada

15h - Mazinho de Arcoverde

Repente

16h - Projeto Sesc Caruaru - Lançamento do livro de Nicinha Otília e apresentação da cordelista Duda Martins

19h - Declamador Nerisvaldo Alves

19h30 - Declamador Raudenio Lima

20h - Declamador Val Tabosa

20h40 - Dupla de emboladores de coco Lavanderia Condor

21h50 - Dupla de repentistas Biu Dionísio e Maximino Bezerra

22h50 - Trio Os Vitalinos

Bacamarteiros

19h - Batalhão 01

20h30 - Batalhão 333

22h - Batalhão 28

23h30 - Batalhão 27

Pífanos

19h - Banda de Pífanos Arrasta Pife

20h30 - Banda de Pífanos Dois Irmãos

22h - Banda de Pífanos Princesa do Agreste

23h30 - Banda de Pífanos Alvorada

Itinerante

18h - Matulino

19h - Coroné Cornélio

20h - Quadrilha Junina Brincantes do Sertão

21h - Boi Mimoso



