São João São João de Serra Negra 2024: confira a programação do último fim de semana da festa em Bezerros Para o dia, a população vai poder brincar tanto no Palco Principal, quanto no Palco Cultural

O São João de Serra Negra, em Bezerros, Agreste de Pernambuco, se encaminha para o último fim de semana de festa. Estes sábado (29) e domingo (30), a programação segue com diversas atrações e alta expectativa de público.

Para o dia, a população vai poder brincar tanto no Palco Principal, quanto no Palco Cultural, no anfiteatro. O São João de Serra Negra é sempre muito procurado por conta das belas paisagens oferecidas por Bezerros.

Atrações do sábado

No sábado, grandes nomes passam pelos polos. No Palco Principal, a festa começa às 12h, com destaque para Irah Caldeira, Petrúcio Amorim e Dudu do Acordeon, grandes nomes do forró pernambucano.

Já no Palco Cultural, Samara Costa, Matheus e Catirina, Joãozinho e Banda, além de mais atrações, comandam a festa.

Confira, abaixo, a programação completa do São João de Serra Negra 2024 deste sábado (29).

Palco Principal

12h - Pau no Xote

14h - Michel Diniz

16h - Irah Caldeira

18h - Petrúcio Amorim

20h - Dudu do Acordeon

Palco Cultural

12h30 - Matheus e Catirina

13h - Samara Costa

15h - Matheus e Catirina

15h30 - Quadrilha Misturart

16h - Joãozinho e Banda

17h30 - Eu, tu e elas

Encerramento no domingo

Após duas semanas de festa, o São João de Serra Negra deste ano vai ser encerrado neste domingo, com diversos nomes de peso.

Os principais vão ser Benil, Nordestinos do Forró e Santanna, O Cantador, para o Palco Principal. No Palco Cultural, passam a Quadrilha Riacho das Almas e o cantor Emerson Cavalcante.

Confira, abaixo, a programação completa do São João de Caruaru 2024 deste domingo (30).



Palco Principal

12h - Anderson Alves

14h - Nordestinos do Forró

16h - Morgana Bernardo

18h - Benil

20h - Santanna, O Cantador

Palco Cultural

12h30 - Matheus e Catirina

13h - Emerson Cavalcante

15h - Matheus e Catirina

15h30 - Quadrilha Riacho das Almas

16h - Neno do Acordeon

