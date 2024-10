A- A+

Recife Vazamento de gás interdita área no bairro das Graças e leva a Copergás a interromper serviço Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta do meio-dia e está monitorando a ocorrência na rua das Graças

Uma obra provocou o vazamento de gás natural no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, no início da tarde desta terça-feira (15).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta do meio-dia e está monitorando a ocorrência na rua das Graças, no cruzamento com a rua Manoel de Almeida.

"Uma equipe de combate a incêndio está à disposição, caso seja necessário. O local do vazamento está isolado e aguardamos a empresa responsável para avaliação", informou a corporação.

Por meio de nota, a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), responsável pela distribuição de gás natural em Pernambuco, informou que uma intervenção realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) resultou em um dano acidental a uma tubulação de gás natural.

"Assim que notificada, a equipe técnica da Copergás foi imediatamente acionada e adotou as medidas de segurança necessárias, inclusive com a interrupção temporária do fornecimento de gás natural no local", afirmou a empresa.

Ainda segundo a Copergás, o reparo já está em andamento e deve ser concluído no início desta tarde.

"Apenas um residencial foi impactado com a interrupção do fornecimento, e a normalização do serviço será feita assim que a obra for finalizada, garantindo a segurança e a continuidade do abastecimento", esclareceu a Copergás, reforçando que segue todos os protocolos de segurança e está trabalhando para minimizar os transtornos.



Por meio de nota, a Emlurb informou que a rede de distribuição de gás da rua das Graças foi danificada durante a execução de um serviço de abatimento na via.



"A Copergás já realizou o reparo e a distribuição será normalizada. A Emlurb conclui a intervenção do abatimento nesta terça-feira (15)", afirmou a autarquia.

