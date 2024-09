Venezuela anuncia parceria com MST para produção agrícola e envia indireta ao governo Lula

A- A+

O governo da Venezuela anunciou, no começo desta semana, uma parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para produção agrícola no país sul-americano. Em meio a um momento de crise com as autoridades brasileiras envolvendo o contexto eleitoral, a divulgação da parceria enviou indiretas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

"O presidente Nicolás Maduro cumpre com o projeto sonhado pelo comandante Hugo Chávez e o MST (e o governo do Brasil daquela época, diferente do atual)", escreveu o ex-ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, em uma publicação compartilhada na terça-feira em seu canal no Telegram.

"Terras na Venezuela para que transfiram [o MST] seus conhecimentos em produção agroecológica ao nosso campesinato comunitário e para produzir para a vida, em escalas antes inimagináveis".

Ainda de acordo com o ex-chanceler, a primeira etapa da parceria incluirá a entrega de 10 mil hectares de terra no Estado de Bolívar, o maior do país, à gestão do MST. Um vídeo de propaganda divulgado pelo diplomata informa que a região é de boa produtividade e cita que deverá receber o plantio de milho, feijão e soja.

Ao jornal Folha de S.Paulo, o movimento brasileiro confirmou que vai enviar uma equipe técnica ao país para "estudar" as características da região e "propor um projeto de desenvolvimento agroflorestal".

No trecho final do vídeo divulgado por Arreaza, a articuladora do MST Simone Magalhães aparece fazendo um agradecimento pela cooperação com as autoridades locais.

— Do nosso Movimento Sem Terra do Brasil, de toda nossa organização, agradecemos e estamos muito contentes e honrados de estar aqui e queremos agradecer por este convite. O que vimos aqui é uma experiência bonita, gente produzindo. Agradecemos ao ver tantas terras férteis e com uma capacidade produtiva incrível — diz Simone no vídeo.

O próprio Nicolás Maduro se manifestou sobre a parceria no começo da semana.

Na segunda-feira, o presidente citou a parceria com o MST e recebeu representantes do movimento em um evento em que discursou.

— Na Venezuela temos o 'Movimento Com Terra', não Sem Terra — afirmou Maduro, que divulgou fotos do evento em sua conta no Telegram.

