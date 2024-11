Venezuela critica reconhecimento pelos EUA de opositor como "presidente eleito"

A Venezuela chamou nesta terça-feira (19) de “ridículo” o reconhecimento pelos Estados Unidos do opositor Edmundo González Urrutia como “presidente eleito”, quase quatro meses depois das eleições presidenciais venezuelanas, alvo de denúncias de fraude.

"Do único lugar que não se volta é do ridículo, diz o ditado popular", reagiu o chanceler venezuelano, Yván Gil, no aplicativo Telegram. O chefe da diplomacia americana, Antony “Blinken, inimigo confesso da Venezuela, insiste em voltar a fazê-lo", acrescentou, referindo-se ao reconhecimento por Washington em 2019 do opositor Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino após a primeira e questionada reeleição de Maduro, em 2018.