Venezuela Venezuela libertará neste fim de semana "225 detidos" após eleições presidenciais As libertações começaram nas primeiras horas deste sábado em quatro prisões no centro do país

As autoridades venezuelanas libertarão neste fim de semana "225 detidos" durante os protestos que eclodiram após a controversa reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho, informou à AFP uma fonte do Ministério Público, que na véspera havia solicitado a revisão desses casos.

"Saem 225 detidos" neste final de semana, disse a fonte em resposta à consulta da AFP.

As libertações começaram nas primeiras horas deste sábado em quatro prisões no centro do país.

