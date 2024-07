A- A+

MUNDO Venezuela: Presidente da Colômbia quebra silêncio e fala em "sérias dúvidas" sobre as eleições Gustavo Petro afirma que tal processo poderia levar 'tranquilidade' e 'deter a violência' que leva à morte

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se pronunciou pela primeira vez desde que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano declarou o presidente Nicolás Maduro como vencedor das eleições de domingo.

Petrou pediu nesta quarta-feira uma contagem de votos transparente na Venezuela para interromper a violência dos protestos — que já deixaram 11 mortos, segundo organizações de direitos humanos — em meio às “sérias dúvidas” que se estabelecem sobre a reeleição de Maduro.

“Convido o governo venezuelano a permitir que as eleições terminem em paz, permitindo uma contagem de votos transparente, atas e supervisão por todas as forças políticas do seu país e supervisão internacional profissional”, escreveu o líder colombiano na rede social X.

Ele disso ainda que tal processo apaziguaria os manifestantes "e interromperia a violência que leva à morte".

Petro propôs ainda "respeitosamente" chegar a um acordo entre situação e oposição "que permita o máximo respeito pela força que perdeu as eleições".

Confira o post na íntegra

Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia.

Invito al gobierno… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2024

Veja também

Líbano Corpo de líder militar foi achado em prédio atacado por Israel no Líbano, diz fonte