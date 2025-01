A- A+

Trânsito Via no Ipsep é interditada para obra de drenagem; confira esquema de mobilidade Trecho da Rua São Nicolau será fechado para serviço, que começa às 22h desta quarta-feira (29) e deve durar até a sexta-feira (31)

A Rua São Nicolau, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, será interditada a partir das 22h desta quarta-feira (29) devido a uma obra de recuperação do sistema de esgoto.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a interdição se estenderá ao cruzamento com a Rua Hélio Brandão até o cruzamento com a Rua Abdias Cabral de Moura.

Segundo a Compesa, responsável pela obra, a ação deve durar até a sexta-feira (31).

Durante esse período, os motoristas que seguem pela Rua São Nicolau e que desejarem ir para a Avenida Recife devem acessar a Rua Hélio Brandão, seguir pela Rua São Silvestre, entrando na Rua Abdias Cabral de Moura, e retornando para a Rua São Nicolau.

