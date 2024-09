"Viagra dos incas": autoridades peruanas apreendem 390 rãs usadas como estimulante sexual; entenda

A- A+

Autoridades peruanas apreenderam, na última quinta-feira, 390 rãs mortas na cidade de Puno, região localizada a 1.200km a sudeste de Lima. Considerados afrodisíacos e ameaçados de extinção, os anfíbios foram encontrados dentro de um veículo de entrega, segundo o Serviço Nacional de Silvicultura e Vida Selvagem (Serfor).

No interior do veículo, de acordo com a Serfor, foi encontrada “uma caixa de cartão com os anfíbios empalhados”. O carregamento ilegal tinha como destino Lima, onde o extrato da rã, encontrada no Lago Titicaca, é vendido como um suposto estimulante sexual: o “Viagra dos Incas”.





Em 2019, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) incluiu a rã gigante do Titicaca na lista de espécies ameaçadas de extinção.

Segundo a Actualidad Ambiental, portal especializado da Sociedade Peruana de Direito Ambiental, estima-se que nos últimos 15 anos 80% de sua população tenha desaparecido devido ao tráfico ilegal, à poluição de seu habitat e às mudanças climáticas.

A lei peruana pune a extração e o comércio ilegal de animais selvagens com prisão e multas maiores que R$ 72 mil.

Rã gigante do Titicaca

A rã gigante do Titicaca (Telmatobius culeus) vive no Peru e parte da Bolívia e está em “perigo crítico” pela Lista Nacional de Classificação e Categorização de Espécies Ameaçadas de Extinção. É um dos maiores anfíbios do mundo: pode pesar 180 gramas e medir entre 30 e 50 centímetros.

Ainda de acordo com o Actualidad Ambiental, entre 2012 e 2019, o Serfor relatou a apreensão de 15 mil sapos do Titicaca em Puno. Aliás, só em 2018, 3 mil sapos foram apreendidos em Lima.

