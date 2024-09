A- A+

Estradas Associação denuncia condição ruim de vias do Litoral Sul de Pernambuco Presidente da Associação dos Moradores de Serrambi, Roberto Moreira, relata que trafegar pela região tem comprometido o turismo

O Litoral Sul de Pernambuco está entre os destinos mais procurados do Brasil, principalmente neste período de proximidade da primavera e diminuição das chuvas. A região é composta por orlas famosas, consideradas como paradisíacas, tais como Porto de Galinhas, Maracaípe, Gaibu, Calhetas, Serrambi e Carneiros, por exemplo.

Mas chegar até esses locais, segundo o presidente da Associação dos Moradores de Serrambi, Roberto Moreira, tem sido um desafio devido às péssimas condições das rodovias.

Um levantamento recente realizado pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco revelou dados sobre a taxa de ocupação da rede hoteleira nos destinos que mais atraem turistas no Estado.

Ipojuca ganhou destaque na pesquisa. Conhecida por belas praias e resorts, registrou taxa de ocupação de 82,42% e uma média de estadia de 3,2 dias. Em 2022, 734.283 pessoas frequentaram o município. Entre as vias que cortam Ipojuca está a PE-60.

Além dela, rodovias como a PE-28, PE-051 e PE-72 são outras ligações importantes, principalmente para quem sai do Recife e Região Metropolitana. Porém, de acordo com Roberto Moreira, as estruturas dessas pistas se encontram sucateadas e degradadas.

Ele denuncia que, em virtude das péssimas condições das vias, muitos pilares que sustentam a importância do Litoral Sul para o Estado, a exemplo do turismo, ficam comprometidos.

Mobilidade

Moreira pontua que, com o passar do tempo e a extensão dos problemas, os buracos dessas rodovias se transformaram em crateras que dificultam a mobilidade. Com isso, a velocidade dos veículos precisa ser reduzida, tornando a viagem insegura e propicia à ação de criminosos.

“Os acessos estão totalmente obsoletos. Os turistas têm que ter muita paciência para chegar e sair das praias. Se forem para o aeroporto, têm que ir com três ou quatro horas de antecedência para não perder o avião", pontua.

"O turismo é o maior setor de desenvolvimento na geração de emprego e renda para aquele povo que tem a sobrevivência a partir do movimento dos turistas e dos empresários. Estes fizeram grandes investimentos em rede hoteleira e restaurantes”, ressalta.

Roberto também revela que, há dois anos, sua equipe já procurou a Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco para informar a situação das vias.

Representantes do órgão teriam ido aos respectivos locais para averiguar a situação, mas, segundo ele, “os buracos só aumentam e providência nenhuma é tomada”.

O que diz DER

Procurado, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), que cuida das rodovias estaduais, não se pronunciou sobre os questionamentos feitos pela reportagem até o fechamento desta edição.

Veja também

TECNOLOGIA Empresas não protegem crianças na internet, dizem 9 em cada 10 pessoas