mundo Vídeo mostra momento do terremoto no Tibet que deixou pelo menos 95 mortos Sismo de magnitude 6.8 foi sentido até na capital do Nepal

O balanço provisório do forte terremoto que atingiu a região dos Himalaias no Tibet, sudoeste da China, subiu nesta terça-feira para 95 mortos, segundo a imprensa estatal. Vídeos de câmeras de seguraça compartilhados nas redes sociais mostram produtos caindo das prateleiras de supermercados, casas desmoronando e a correria de pessoas que se assustaram com os tremores secundários.

"No total, 95 pessoas morreram e 130 ficaram feridas" neste terremoto de magnitude 6,8 que ocorreu pouco depois das 9h no condado de Dingri, perto da fronteira com o Nepal, informou a agência de notícias estatal Xinhua. O número anterior do terremoto era de 53 mortes.





O sismo, de magnitude 6.8 teve seu epicentro no condado chinês de Dingri, perto da fronteira com o Nepal, às 9h05 (hora local). "O condado de Dingri e suas redondezas experimentaram tremores muito fortes, e vários edifícios próximos ao epicentro desabaram", informou a emissora estatal CCTV.

Two CCTV footages show strong 7.0 earthquake in Tibet region, China.

Earthquake was relatively shallow, at the depth of 10km.

At least 53 people have tragically lost their life while more than 70 are injured.

There were dozen of aftershocks in China and Nepal.#earthquake… pic.twitter.com/kFsGVwfl4f — Disasters Daily (@DisastersAndI) January 7, 2025

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) havia indicado anteriormente que a magnitude foi de 7.1. Segundo a Xinhua, até as 10h (hora local) foram registradas "múltiplas réplicas", sendo a mais forte de magnitude 4.4.



A agência de notícias informou que "as autoridades locais estão entrando em contato com várias localidades do condado para avaliar o impacto do terremoto".

#BreakingNews

Locals are in tears following a heavy earthquake in Dingri, Tibet. pic.twitter.com/5hifCDeHUq — Palden Gyal (@Gyal_1959) January 7, 2025

Em Katmandu, a mais de 200km ao sudoeste do epicentro, os edifícios balançaram e as autoridades relataram que estão verificando possíveis danos.

— Aqui o tremor foi bem forte, todos estão acordados, mas ainda não sabemos se houve danos - disse o funcionário do governo Jagat Prasad Bhusal, da região nepalesa de Namche, próxima ao Everest.

O Nepal está localizado em uma falha geológica onde a placa tectônica indiana pressiona a placa euroasiática, o que frequentemente resulta em terremotos.

