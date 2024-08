Vídeo mostra o momento em que suspeito de envenenar ex-namorada compra o milk-shake usado no crime

A- A+

Imagens do circuito interno de segurança de uma lanchonete mostram o momento em que Deivid Nascimento Santana, de 30 anos, compra o milk-shake que usaria para, segundo a polícia, envenenar e matar a ex-namorada Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos.



O vídeo, de pouco mais de seis minutos, mostra quando o homem chega ao estabelecimento com uma mochila e vestindo bermuda, camisa preta e boné branco. Ele faz o pedido e aguarda no balcão.



Em determinado momento, ele vai até uma mesa, mexe na mochila. Deivid a deixa em cima da mesa e volta para o balcão. Cerca de dois minutos depois, ele recebe o milk-shake de um atendente e sai da lanchonete sem levar a mochila.

O caso aconteceu no último sábado (3), em Maricá, na região Metropolitana do Rio. Deivid teria indicado Vitória para fazer uma faxina e, usando um nome falso, levou a bebida envenenada até a casa onde ela estava trabalhando e pediu ao contratante que entregasse o milk-shake a ela, o que seria, segundo ele, uma “surpresa”.



Assim que a mulher bebeu o conteúdo do copo começou a passar mal. Para o delegado Bruno Gilaberte, responsável pela investigação, o crime foi planejado. Vitória deixou um filho de quatro anos.

— As pessoas foram convencidas por ele a contratar Vitória como faxineira. Porém, ele disse que não poderia aparecer ou ser citado porque faria uma surpresa para ela. Ele também disse que deveriam dar o milk-shake de morango para agradá-la. Só que ele estava envenenado — disse o delegado Bruno Gilaberte.

Ainda de acordo com o delegado, os contratantes acreditaram na história e fizeram conforme Deivid pediu. Vitória foi socorrida no Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá, com um quadro de parada cardiorrespiratória e morreu no dia seguinte.



Os investigadores suspeitam que o veneno utilizado no milk-shake seria o mesmo usado contra ratos.

— Os contratantes foram enganados também. Eles não sabiam sequer a identidade real de Deivid. E isso fica claro porque um dos contratantes socorreu a vítima e comunicou o fato na delegacia — explica.

Preso na tarde de terça-feira, em Rio das Pedras, na Zona Oeste da capital, Deivid Nascimento já havia ameaçado Vitória da Conceição.



Ainda neste ano, ela fez denúncia contra ele por perseguição. Consta no documento que ele a teria importunado por diversas mensagens nas redes sociais, inclusive usando perfis falsos.



Além das denúncias de perseguição feitas pela ex-namorada à polícia, o criminoso já tinha ameaçado a vítima em outra oportunidade.



Segundo consta no processo, Deivid invadiu a casa de Vitória e a ameaçou com uma faca. Na época, ela fez registro de ocorrência e conseguiu medida protetiva contra ele.

