A- A+

VIETNÃ Vinte e sete pessoas são condenadas à morte por tráfico de drogas no Vietnã Líder do grupo e notória chefe do crime organizado, conhecida como Oanh Ha, está entre os condenados à morte

Um tribunal vietnamita condenou 27 pessoas à morte nesta sexta-feira (27) por traficar mais de 600 kg de narcóticos, incluindo heroína, cetamina e metanfetamina, informou a mídia oficial.

Vu Hoang Anh, líder do grupo e notória chefe do crime organizado, conhecida como Oanh Ha, está entre os condenados à morte, informou o jornal Tuoi Tre.

A gangue de 35 membros contrabandeou 626 kg de drogas do Camboja para o Vietnã entre março de 2018 e novembro de 2022, acrescentou a mesma fonte, citando a decisão judicial.

Os oito membros que não foram condenados à morte receberam penas de prisão que variam de 20 anos à prisão perpétua após um julgamento de quatro dias na cidade de Ho Chi Minh.

O tribunal descreveu o caso como uma operação transfronteiriça de tráfico de drogas particularmente grave, realizada por um longo período de tempo, de acordo com o Tuoi Tre.

Os suspeitos usavam o aplicativo de mensagens Signal e números de telefone nos Estados Unidos ou no Camboja para se comunicar sobre transações de drogas e garantir o sigilo de suas operações.

De acordo com o tribunal, Oanh Ha, 67 anos, liderou os homens condenados no transporte e tráfico de 626 kg de drogas do Camboja para consumo em Hanói, Ho Chi Minh e outras cidades do Vietnã.

Os investigadores determinaram que a quantia total de dinheiro envolvida na rede era de US$ 54,8 milhões (valor em 337,8 milhões de reais na cotação atual).

A acusação alegou que, a partir de 2020, Oanh transferiu até US$ 20.000 (valor em 123,3 mil reais na cotação atual) por viagem para traficantes que transportavam as drogas escondidas em carros ou blocos de motor.

Um total de 129 blocos de motor foram contrabandeados do Camboja para o Vietnã, de acordo com o jornal Tuoi Tre.

Não se sabe quando as sentenças de morte serão executadas.

O Vietnã tem algumas das leis antidrogas mais rigorosas do mundo e é muito reservado em relação às suas execuções.

O país fica próximo à região produtora de drogas conhecida como “Triângulo Dourado”, a área de fronteira entre Laos, Tailândia e Mianmar. A polícia vietnamita afirma que a cidade de Ho Chi Minh está se tornando um centro de tráfico de drogas graças à melhoria da infraestrutura de transporte.

Veja também

MOBILIZAÇÃO Petrobras e Transpetro ajudam na busca por vítimas da ponte que caiu entre MA e TO