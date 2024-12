A- A+

FESTA Virada Recife 2025: com a presença de Roberto Carlos, shows começam nesta quinta (26) Polo Pina deve receber milhões de pessoas. Haverá também três polos descentralizados

É uma questão de horas para que comecem os shows da Virada Recife 2025. A partir desta quinta-feira (26), milhões de pessoas devem lotar o Polo Pina, na Zona Sul da Capital pernambucana, onde Roberto Carlos se apresenta.

O "Rei" deve subir ao palco, a partir das 21h, trazendo sucessos que marcaram gerações e embalaram os mais diversos romances.

A programação de shows se encerra na madrugada da próxima quinta (1º), quando chega o novo ano.

Além de Roberto Carlos, nomes importantes da cena musical local e nacional irão passar pelo Polo Pina.

Entre eles, estão: Cláudia Leitte, Pablo, Priscila Senna, Raphaela Santos e PV Calado. [confira todas as atrações no final do texto]

Segurança

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), cerca de 3,2 mil agentes vão cuidar da segurança da população.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 500 mil para o efetivo, que vai atuar com drones e tecnologia de reconhecimento facial.

As áreas prioritárias das ações de segurança vão ser o Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Ipojuca.



Policiais, bombeiros, agentes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vão estar nas ruas durante as festas sempre das 20h às 2h.

Permitido e proibído

A Secretaria de Controle Urbano do Recife (Secon) terá, durante a festa, 280 servidores, trabalhando em três turnos, para garantir o ordenamento da área onde serão realizados os shows, bem como no entorno.

Serão instalados 15 pontos de barreiras com equipes fixas realizando a fiscalização integrada com a Guarda Municipal do Recife e a Polícia Militar de Pernambuco.

Nesta quinta (26), será excepcionalmente permitida a entrada de cadeiras na área do show - para atender com mais conforto o perfil esperado do público. A medida não vale para os demais dias, quando o público estará todo em pé.

Outro lembrete importante é que, durante todo o período de shows, será proibida a entrada de coolers no local das apresentações.

A vedação atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas estão liberadas. E o mais importante: qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido logo na entrada.

Ombrelone, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos. Fogos de artifício também não são liberados no local das apresentações. Por estar localizados dentro do perímetro da festa, os quiosques 1, 2 e 3 da orla não funcionarão nos dias de shows.

Na noite da virada - especificamente na faixa de areia fora do perímetro dos shows - também é preciso observar as regras. A demarcação de espaço - privatização de área pública - é vedada e será fiscalizada. Mesas, cadeiras e toldos são proibidos.

Coolers estão liberados, mas desde que os recipientes não sejam de vidro. A Secon alerta que a população deve ter bom senso e levar cadeiras apenas para proporcionar maior conforto às pessoas idosas. Com relação ao uso de fogos, a dica é compartilhar com família e amigos o show pirotécnico, que é oferecido tradicionalmente pela gestão municipal.

Expresso Réveillon

O serviço acontece nos quatro dias da festa (quinta, 26; sábado, 28; domingo, 29; e terça, 31), saindo dos shoppings RioMar Recife, Tacaruna e Recife. As viagens começam às 16h, nos três primeiros dias, e às 18h, no quarto dia. As viagens de ida e volta ao Polo Pina custam R$ 15. Os pagamentos são por pix ou cartão de débito ou crédito.

Avenida Boa Viagem interditada e o esquema de trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) anunciou que o trecho da Avenida Boa Viagem, entre a Rua Pereira Costa e início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center, vai ser bloqueado, entre às 14h e 6h do dia seguinte nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro.

Os motoristas que estiveram na avenida Boa Viagem deverão virar à esquerda na rua Pereira Costa e depois à direita na avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

No trecho entre a rua Pereira da Costa e a avenida Antônio de Góes, será proibido parar e estacionar durante o período de interdição.

O perímetro também inclui as ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Comendador Moraes, além da avenida Conselheiro Aguiar.

Haverá desvio na avenida Herculano Bandeira para a avenida Domingos Ferreira.

Já a rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Atrações musicais

Polo: Pina

26 de dezembro

Roberto Carlos



28 de dezembro

Cláudia Leitte

Pablo

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado



29 de dezembro

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Alceu Valença

Letícia Bastos

Guilherme Ferri



31 de dezembro

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

Polo: Morro da Conceição

Domingo (29)

17h - Orquestra Malassombro (participação Isadora melo)

18h30 - Clube do Samba (Karynna Spinelli, Helena Cristina e Negro Henrique)

20h - Gerlane Lops

21h30 - Martins

23h - Nando Cordel

0h30 - Tayara Andrezza

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Terça (31)

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João Do Morro

DJ Vibra nos intervalos

Polo: Ibura

Domingo (29)

17h - Ed Carlos

18h30 - Belo Xis, Wellington do Pandeiro e Ramos Silva

20h - Carina Lins

21h30 - Alex Júnior

23h - Conde do Brega

0h30 - Os Neiffs

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Terça-feira (31)

17h30 - Gustavo Travassos

19h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Polo: Lagoa do Araçá

Domingo (29)

18h - Myllena Dantas

19h30 - Beto Ortiz

21h - Clara Sobral

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Sem Razão

DJ Incidental nos intervalos

Terça-feira (31)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

