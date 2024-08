A- A+

Viral no TikTok: receita dá errado, e garoto tem queimaduras graves na pele nos EUA Trend da "uva doce" consiste em derreter uma bala da marca Jolly Rancher para criar uma crosta crocante ao redor da fruta

Uma receita de um viral no TikTok não deu certo em Pittsburgh, na Pensilvânia. O vídeo que está na moda mostra como fazer "uvas doces" e consiste em fazer uma cobertura com uma bala da marca Jolly Rancher derretida.



E foi assim que Caidan Blackstone, de nove anos, queimou a mão tentando esquentar o doce no micro-ondas, noticiou o jornal americano CBS News.

Em entrevista ao veículo, Christina Blackstone, mãe do jovem, explicou que o filho foi levado ao hospital com queimaduras graves e que gostaria de voltar no tempo quando achou que a ideia seria boa.

— Senti muita culpa de mãe por pensar que isso era uma boa ideia. Fiquei em choque total no momento em que aconteceu. Ouvi-o gritar e disse: 'Oh, não, isso é terrível' — lamentou ela.





Uvas doces: O que são?

A ideia da mãe era de fazer com o filho a trend viral das "uvas doces". Vídeos com milhares de visualizações permeiam a rede social com pessoas explicando o processo e provando a receita, que precisa que a bala seja derretida para envolver a fruta e posteriormente criar uma casca crocante e caramelizada.

No entanto, a tigela de Jolly Ranchers derretidos utilizada por Christina, quando saiu do micro-ondas, caiu na mão de Caidan enquanto ele andava com ela até o balcão. O doce começou imediatamente a endurecer na pele do menino.

— Meu instinto foi 'só puxa, Christina'. Então eu apenas o agarrei e estava puxando. Acho que estava rasgando a pele — detalhou à CBS.

O Dr. Ariel Aballay, diretor da unidade de queimados do West Penn Hospital, unidade em que Caidan foi levado, disse que nas últimas três semanas, quatro pessoas foram atendidas após contato com o doce — dois adultos e duas crianças.

Os pacientes tinham queimaduras graves nos pés e mãos. O médico disse que Christina fez a coisa certa ao tirar o doce endurecedor da mão do filho. Caso tivesse deixado, teria queimado ainda mais fundo na pele.

— O médico em West Penn me disse que se eu não tivesse tirado isso antes, teria resultado em uma queimadura de terceiro grau e teria atingido seus nervos. Ele não teria sensibilidade nas mãos naquele momento — disse Christina.

