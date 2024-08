Vírus mortal de 'bolhas na boca' se espalhando por escolas chinesas gera alerta urgente

A- A+

Casos de um vírus mortal com sintomas parecidos ao da Covid-19 tem deixado as autoridades de saúde chinesas em alerta.



Alguns falam em uma “epidemia” em algumas escolas chinesas e o pânico está tomando conta após novos casos do chamado Enterovirus.

O patógeno afeta o sistema respiratório e é conhecido por causar doenças graves. Além dos sintomas parecidos com o da Covid, outros sinais da doença são: erupções cutâneas e bolhas na boca.

Publicações locais relataram que uma nova onda de infecções surgiu desde março, atingindo picos por volta de maio e junho.

“Analisando por faixa etária, a maioria dos pacientes são crianças menores de cinco anos, e a proporção de casos graves também é alta”, revelou Dai Keying, do Departamento de Saúde e Bem-Estar da China, em um comunicado à imprensa.

Os enterovírus geralmente são leves, mas frequentemente evoluem para condições mais perigosas, como sepse, choque séptico, meningite e miocardite, uma complicação que faz o coração inchar.

A complicação também é uma consequência rara das infecções por Covid, que também têm aumentado na China, de acordo com postagens feitas nas redes sociais do país.



Postagens mencionando reinfecções por Covid aumentaram nas últimas semanas, levando a preocupações crescentes de que uma nova onda da doença esteja chegando.

Especialistas do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças descobriram que 7.042 novas infecções foram relatadas em julho, o que, embora proporcionalmente pequeno, marca um aumento total de 767 em relação ao mês anterior.



O ligeiro aumento, disseram as autoridades chinesas, está bem dentro da faixa de flutuação normal e é improvável que coloque estresse no sistema de saúde do país.

