Veículo de combate Vizinha da Rússia e aliada da Ucrânia, Letônia investe R$ 2,2 bilhões em blindados Foram adquiridos veículos blindados de combate modulares, equipados com canhão automático, armas antitanque, metralhadora e equipamento de visão noturna

A Letônia, um país báltico que faz fronteira com a Rússia e a Bielorrússia, anunciou nesta quinta-feira (30) que assinou um contrato para comprar 42 veículos blindados de combate de infantaria ASCOD da GDELS da Espanha, no valor de US$ 389 milhões (cerca de R$ 2,29 bilhões).

"A aquisição de novos e modernos veículos de combate de infantaria marca um novo capítulo na mecanização do exército letão", disse o ministro da defesa deste estado-membro da União Europeia (UE), Andris Spruds, conforme citado em um comunicado.

Os ASCODs, da gama de veículos blindados de combate modulares, são equipados principalmente com um canhão automático, armas antitanque, uma metralhadora e equipamento de visão noturna.

A tripulação do veículo é composta por três soldados, mas o veículo blindado é capaz de transportar e mobilizar outros seis soldados com equipamento de combate completo.

O Exército da Letônia atualmente usa veículos blindados de transporte de pessoal PATRIA, construídos por uma empresa conjunta finlandesa e letã, bem como veículos britânicos Spartan e Scimitar.

A Letônia, com 1,8 milhão de habitantes, também é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

A antiga república soviética, que apoia fortemente a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa, lançou um grande projeto para reforçar sua fronteira terrestre oriental. O mesmo aconteceu com seus dois vizinhos bálticos, a Estônia e a Lituânia.

