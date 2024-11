Você está em forma? Descubra a partir do número de flexões que consegue fazer sem parar

A- A+

Você sabe dizer se está em forma? Ou quanto em forma você está? A Mayo Clinic, uma das maiores instituições de saúde dos Estados Unidos, elaborou um teste que verifica se sua força e resistência muscular estão de acordo com sua faixa etária.

O teste é simples e dá para ser feito de casa por meio de flexões de braço. Este tipo de exercício, segundo os especialistas, ajuda diversos grupos musculares, além de ser um ótimo medidor de força e resistência.

Segundo a Mayo Clinic estas são as quantidades ideais de acordo com a idade e o gênero:

Entre 20 e 30 anos: mulheres com bom condicionamento físico devem fazer no mínimo 20 flexões. Homens devem superar as 28.

Entre 30 e 40 anos: mulheres, 19; homens, 21.

Entre 40 e 50 anos: mulheres, 14; homens, 16.

Entre 50 e 60 anos: mulheres, dez; homens 12.

Acima dos 60 anos: ambos devem fazer no mínimo dez flexões.

As contagens mostram um bom nível de condicionamento físico com base na idade e no sexo. Se sua contagem de flexões estiver abaixo do número alvo, use a meta como um alvo a se trabalhar. Contagens acima das metas significam melhor condicionamento físico.

Os especialistas ainda sugerem que as pessoas podem fazer de joelhos, caso estiverem começando o programa de treinamento agora, para não se cansar, porém, a melhor maneira de fazê-lo é pelo modo clássico, ou seja, com as pernas bem esticadas.

A Mayo clinic também disponibilizou um tutorial de como realizar com exatidão as flexões:

Deite-se de bruços no chão com os cotovelos dobrados e as palmas das mãos próximas aos ombros.

Mantenha as costas retas. Empurre para cima com os braços até que eles estejam totalmente estendidos.

Abaixe o corpo até que seu queixo toque o chão.

Faça quantas flexões puder até precisar descansar.

